Parlamenti határozati javaslatban támadta a baloldal a keleti vakcinákat

Megosztás Tweet



Már a harmadik parlamenti határozati javaslat kerül elő, amiben a baloldal a keleti vakcinákat támadta. Ez utóbbit Szabó Tímea, a Párbeszéd frakcióvezetője nyújtotta be, amelyben a képviselő a kínai Sinopharm mellett az orosz Szputnyik V oltóanyagot is betiltotta volna az uniós engedélyek hiányában. Az M1 kereste a Párbeszéd másik politikusát, Tordai Bencét – aki azóta már beoltatta magát az orosz vakcinával –, hogy mikor vonják vissza beadványukat, de a parlamenti képviselő nem válaszolt a feltett kérdésre.



„Nagy a bizalmatlanság az orosz és a kínai gyártók vakcinájával kapcsolatban” – részlet abból a határozati javaslatból, amiben az ellenzék sokadszorra támadta a keleti oltóanyagokat.

Ez ugyanis már a harmadik dokumentum, ami néhány nap leforgása alatt került elő, és igazolja a baloldal oltásellenességét – írta a Magyar Nemzet. Ezt a javaslatot Szabó Tímea, a Párbeszéd frakcióvezetője nyújtotta be a parlamentnek még január közepén, majd néhány nappal később csatlakozott hozzá az MSZP-s Korózs Lajos is.

Törekedjen a kormány arra, hogy csak az Európai Gyógyszerügynökség által jóváhagyott oltóanyagok kerüljenek forgalomba Magyarországon – indokolta javaslatát Szabó Tímea egy tévéinterjúban.

„…hogyha egy Európai Unió által jóváhagyott vakcinával kapcsolatban kétségei vannak a magyar embereknek, és nem akarják, akkor majd egy kínai vakcinára azt fogják mondani, hát persze, a kínait, azt nagyon szívesen?”

Tíz nappal később további két beadványban is szembement a védekezéssel a baloldal. Az egyikben a járvány kormányzati hibáit feltáró vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezték, a másikban pedig nyíltan a kínai vakcina beszerzésével és engedélyezésével kapcsolatos intézkedéseket akarták számonkérni a kormányon. Ez utóbbi javaslatukkal megtiltották volna a 60 év felettieknek a keleti vakcinák beadását.

Az oltásellenes baloldali határozat újabb bizonyíték arra, hogy ha a baloldalon múlna, sokkal rosszabb helyzetben lennénk, mint ma – erről Hollik István beszélt.

A Fidesz kommunikációs igazgatója a dokumentumra úgy reagált:

a baloldal brüsszeli jóváhagyáshoz kötné a keleti vakcinák használatát, ami nagyban rontotta volna az átoltottság mértékét Magyarországon.

Ez volt a baloldal egyik legdurvább támadása a keleti vakcinák ellen – írta meg akkor az Origo –, amihez két képviselő kivételével, valamennyi ellenzéki parlamenti képviselő a nevét adta, köztük Gyurcsány Ferenc, Jakab Péter, Kunhalmi Ágnes, Tóth Bertalan, Szabó Tímea és Schmuck Erzsébet.

Másokat lebeszéltek, de azért maguknak beadatták, ki a kertek alatt, mint a gyöngyösi polgármester, ki pedig az oltási program alapján – hangsúlyozta Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

Szerinte képmutató a baloldal, mert megtiltották volna a keleti vakcinák használatát, miközben magukat azonnal beoltatták, mihelyst felkínálták nekik az oltóanyagot.

Szabó Tímea képviselőtársa, Tordai Bence volt az egyik, aki az orosz vakcina ellen kampányolt heteken keresztül, majd mégis beoltatta magát vele. Húsvétvasárnap közölte: „Én is megkaptam az oltást: Szputnyikot. Minden rendben ment.”

Az M1 egy hete azt kérdezte Tordai Bencétől: annak ellenére, hogy korábban kritizálta az orosz oltóanyagot, mégis miért fogadta el. A Párbeszéd politikusa erre úgy reagált: a brit The Lancet folyóiratban megjelent cikk győzte meg a Szputnyik V 91,6 százalékos eredményességéről, ezért oltatta be vele magát.

Most pedig azt kérdeztük a baloldali képviselőtől, hogy mindezek ismeretében visszavonják-e a Szputnyik V vakcinát is támadó határozati javaslatukat – ami továbbra is elérhető a közösségi oldalukon –, de az M1 megkeresésére az ellenzéki politikus nem reagált.