Már nyolc millió forint gyűlt össze Covid-árvák számára

Megosztás Tweet



A köztársasági elnök vasárnap jelentette be, hogy alapítványt hoz létre feleségével, Herczegh Anitával együtt a koronavírus miatt árván maradt gyermekek megsegítésére. Az államfő ötmillió forintot adományoz a megtakarításából, amihez hárommillió forinttal csatlakoztak a dél-dunántúli régió megyéi – hangzott el az M1 Híradójában.

Molnár Bence Zoltán édesanyjáról március végén derült ki, hogy elkapta a koronavírus-fertőzést. Április elejére kórházba került. A 12. osztályos fiút – aki két évvel korábban elveszítette édesapját – április 5-én hívták a kórházból, hogy elhunyt az édesanyja. Orvos szeretne lenni, és azóta tanulással próbálja meg elterelni a figyelmét a tragédiáról.

„Anya mindig azt mondta nekem, ha rajta múlna, nem engedné, hogy orvos legyek, mert azt mondta, hogy túl lelkiismeretes vagyok, és azt mondta, hogy bele fogok gyakorlatilag veszni. Viszont igen, most bennem ez tartja a lelket, hogy büszkék legyenek rám, ő is és apa is, és mind a ketten nagyon szerették volna, és tudták, hogy ez lesz az, ami értelmet ad az életemnek, és hogy majd én segítsek másokon” – mondta a középiskolás fiú.

A szolnoki Verseghy Ferenc Gimnázium egyik diákja és testvére két hét alatt veszítette el a szüleit. Az intézményben próbálnak minden segítséget megadni az árván maradt két kiskorú gyermeknek.

„Az életüket egyengetni, támogatni kell. Az iskola is megteszi azt, amit meg tud tenni. Iskolapszichológusunk a kezdetektől fogva felvette velük a kapcsolatot, és amikor nyitottak rá, akkor érdemben is tud velük foglalkozni” – mondta az M1 Híradójának Pogány Gyula, a Verseghy Ferenc Gimnázium igazgatója.

Több száz gyermek veszítette el a koronavírus miatt egyik vagy mindkét szülőjét.

Bár pótolni a pótolhatatlant nem lehet, de segíteni a továbblépést igen. Erre a célra hoz létre alapítványt Áder János köztársasági elnök és felesége, Herczegh Anita.

Az államfő a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában azt mondta, hogy saját megtakarításaikból ötmillió forintot adományoznak az alapítványnak, amelyet Regőczi István, árva gyermekeket gondozó katolikus papról neveztek el.

„Szándékunk az, hogy lehetőség szerint ez az alapítvány próbáljon olyan helyzetet teremteni, legalábbis anyagi értelemben a gyerekek gyarapodása, fejlődése, tanulása, továbbmenetele, képzése, nyelvtanulása tekintetében, mintha az édesapjuk vagy édesanyjuk életben maradt volna, és tudna róluk gondoskodni. Tehát legyen szakmájuk, jussanak el ebben a formában a nagykorúságig, tehát próbáljunk meg róluk addig gondoskodni” – fogalmazott a köztársasági elnök.

Az államfő kezdeményezéséhez kedden Dél-Dunántúl megyéi (Baranya, Somogy és Tolna) is csatlakoztak – hárommillió forintot ajánlottak fel az alapítványnak.

„Azt gondoltam, hogy ezen az alapítványon keresztül lehet talán igazán hatékonyan és hosszú távon segíteni a nehéz helyzetbe került családoknak, illetve gyermekeknek” – emelte ki Őri László, a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke.

Az István, a király legendás rockopera koncertváltozata Feke Pál és társulata előadásában kerül színpadra szeptember 28-án a Papp László Budapest Sportarénában, a jótékonysági koncert bevételét a Regőczi István Alapítványnak ajánlották fel a szervezők.