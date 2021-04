Az orosz vakcina betiltását is követelte a baloldal – majd beadatták maguknak

Megosztás Tweet



A kínai vakcina mellett a Szputnyik V-t is betiltotta volna Szabó Tímea és Korózs Lajos egy most előkerült határozati javaslatban, melyben azt fogadtatták volna el az Országgyűléssel, hogy csak uniós engedéllyel rendelkező oltóanyaggal olthassanak itthon is. A Párbeszéd frakcióvezető-helyettese, Tordai Bence azóta magának már beadatta az orosz vakcinát.

„Az Országgyűlés felhívja a kormányt, hogy csak olyan vakcinát hozzon forgalomba, amelyet az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) is megfelelő minőségűnek és hatékonyságúnak tart” – áll abban a határozati javaslatban, melyet január 15-én nyújtott be a parlament elé Szabó Tímea, a Párbeszéd frakcióvezetője – számolt be a Magyar Nemzet.

Később, februárban a mentőszolgálatról készített kamuvideójáról elhíresült Korózs Lajos (MSZP) is csatlakozott társbenyújtóként a Karácsony-párt társelnökéhez. „A kormány nem tájékoztatja megfelelően a közvéleményt az oltóanyagokról, valamint az oltási tervről. Ez az oka annak is, hogy nagy a bizalmatlanság az orosz és a kínai gyártók vakcinájával kapcsolatban” – indokolják javaslatukat a benyújtók.

A baloldali politikusok ennek az irománynak az elfogadtatásával tehát

nemcsak a kínai oltóanyagot, hanem a Szputnyik V-t is betiltották volna, ugyanis annak ellenére, hogy már több uniós ország is rendelné,

az EMA még mindig nem engedélyezte az orosz vakcinát az Európai Unióban.

Nemrégiben a Der Spiegel arról számolt be, hogy

a németek Oroszországig is elmennek, hogy beoltsák őket a Szputnyik V-vel, egy ilyen utazásért akár kétezer eurót is fizetnek.

A most előkerült javaslat azért is vet fel kérdéseket, mert Szabó Tímea helyettese, a párbeszédes Tordai Bence azóta magának be is adatta az orosz oltóanyagot.

A most előkerült javaslat már a harmadik, mellyel a baloldali ellenzék a honi oltakozás folyamatát lassítaná. Gyurcsány Ferenc elsőként, és vele együtt szinte minden baloldali képviselő aláírta azt a határozati javaslatot, melyben kifejezetten a kínai vakcinát tiltották volna be, bizottsággal vizsgáltatva ki a beszerzését és engedélyezését is. Az összbaloldali javaslat mellett az MSZP-frakció is benyújtott egy saját irományt, melyet elsőként Korózs Lajos írt alá.

„Hiába erőlködik a baloldal, ők nemcsak korábban voltak oltásellenesek, hanem most is azok!” – fűzte a baloldal vissza nem vont javaslataihoz Kocsis Máté a közösségi oldalán.