A bizalom és az igény is nő a koronavírus elleni védőoltásokra itthon – Békés megyében már új oltóhelyeket nyitottak

Kedden is országszerte folytatódott az oltás: a háziorvosoknál, a kórházi oltópontokon, valamint az oltóbuszokon is. Több helyen már a 30-40-50 éves korosztálynál tartanak, de emellett az ismétlő oltásokkal is jól haladnak. Müller Cecília országos tisztifőorvos azt mondta: a regisztrált 65 év felettiek több mint 90 százalékát, míg a középkorúak 53 százalékát már beoltották – hangzott el az M1 Híradójában.