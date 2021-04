Ritkán látott képekkel emlékezünk Törőcsik Marira

Megosztás Tweet



Péntek hajnalban hosszas betegség után, életének 86. évében elhunyt Törőcsik Mari, a nemzet színésze, a magyar kulturális élet legtöbbet díjazott művésze. A kiváló művész pályafutása során megannyi felejthetetlen filmes és színházi alakításával örökre nyomot hagyott nemcsak a magyar, hanem a nemzetközi kulturális életben is. A színésznő kalandos, érzelmekkel teli életéről a Nemzeti Fotótár archívumából összeállított képsorozattal emlékezünk.

A Színház- és Filmművészeti Főiskola operett szakának elsőéves hallgatójaként kapta meg Fábri Zoltán Körhinta című alkotásának főszerepét. A születésekor kapott Marián helyett a rendező javaslatára kezdte használni a Törőcsik Mariann, majd Mari nevet. A fiatal színésznő 1956-ban otthonában fotózták, miközben épp telefonált.

1958-ban végzős főiskolásként első jelentős színházi szerepére készült, bár nevét a Körhinta című filmben nyújtott alakításáért már két évvel korábban megismerhette a nagyérdemű. A Peer Gynt-öt 1958. február 21-én mutatta be a Nemzeti Színház. A próbákon a főszereplő Ladányi Ferenc vette szárnyai alá a Solvejget megformáló Törőcsik Marit. Egyébként a főiskolás éveiben annyit forgatott, hogy három vizsgára nem jutott ideje, ezért diplomáját évtizedekkel később, az elmulasztott vizsgák pótlása nélkül kapta meg.

Herskó János Vasvirág című drámáját 1958-ban mutatták be és nemzetközi szinten is nagy sikere lett. Törőcsik Mari Cink Vera szerepében sokkal érettebb oldalát is megmutathatta. Kemény munkájának meglett a gyümölcse: a film Cannes-i filmfesztivál versenyprogramjában szerepelt, az ifjú művész pedig készülhetett az Azúr-partra. Második férje, Bodrogi Gyula (háttal) is kikísérte a repülőhöz.

Hozzáállása, alázata és kisugárzása egyre több lehetőséggel kínálta tehetséges ifjút. 1959-ben a Hunnia Filmstúdió Pasaréti úti telepén is mindennapos volt a filmforgatás, melyeknek Törőcsik Mari is gyakori vendége volt. Fehér Imre Gyalog a mennyországba című drámájában Latinovits Zoltánnal szerepelt együtt, aki első ízben mutathatta meg magát a filmvásznon.

A Nemzeti Színház farsangi bálján is tündökölt. Még ebben az évben bemutatták Mészáros Gyula: Az ígéret földje című filmjét, amelyben Krizs Icát alakította.

A mosoly mindig megvolt. 1962-63-ban két év alatt összesen hét mozgóképes szerepet alakított. Csillaga továbbra a magasban ragyogott.

A tömeg Törőcsik Mari vonzásában. Az 1962-es Színész-Újságíró (SZÚR) Rangadóra az összes jegy elkelt, a Népstadion színültig megtelt. A művésznő a szórakoztatásban oroszlánrészt vállalt.

A legendás páros — Törőcsik és Bodrogi kapcsolata 8 évig tartott.

1968-ban tombolt nyár, a gyönyörű Törőcsik Marinak pedig Kállai Ferenc segített megigazítani a frizuráját a Nemzeti Színház siófoki üdülőjében.

A művésznő legkedvesebb ruhadarabjai a fejfedők és a cipők voltak, amelyeket édesanyja szerettetett meg vele.

Érzelmek tengerében — 1981. szeptemberében Jurij Petrovics Ljubimov, a moszkvai Taganka Színház vezetője rendezésében mutatja be a Nemzeti Színház Bertold Brecht Háromgarasos operáját. Törőcsik Mari és Garas Dezső mint már oly sokszor, most is sikeres párost alkotott.

