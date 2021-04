Bővül az otthonfelújítási támogatások köre

🏡 Egyszerűbb feltételek mellett, még többen igényelhetik a 2021. január 1-jén bevezetett otthonteremtési és otthonfelújítási támogatásokat! Néhány újdonság a változásokból: ⬇️

✔ Bővült az otthonfelújítási támogatás igénylésénél elszámolható felújítások köre.

✔ Azok, akik hivatásukból fakadóan a munkáltatójuk által biztosított szolgálati ingatlanban élnek, a saját tulajdonú otthonuk felújítására kérhetik az otthonfelújítási támogatást anélkül, hogy korábban 1 évet ott laktak volna.

✔ A Nemzeti Mintaterv Katalógusból letölthető családi házak tervdokumentációinak adaptációs költségei is elszámolhatók a CSOK-ból (pl. telekre igazítás, engedélyeztetés).

✔ Az otthonfelújítási kölcsön felvételénél a kölcsönt igénylő olyan közeli hozzátartozót is bevonhat adóstársként, aki nem tartozik a támogatotti körbe (pl. szülő, nagyszülő, testvér, továbbá az élettársat is).

✔ A 2020-ban megkezdett építkezésekre vonatkozó adó-visszatérítési támogatás kapcsán átmeneti kedvezmények vehetők igénybe.

Nézze meg a videót, küldje el ismerőseinek, hogy minél többen élni tudjanak az új lehetőségekkel!

Közzétette: Novák Katalin – 2021. április 16., péntek