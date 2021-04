Teljesen megújul Budapest egyik lepusztult, romos része – nézze meg, milyen csodálatos lesz!

Megosztás Tweet



Új Duna-híd, megújuló HÉV-vonalak és -szerelvények, meghosszabbított villamospálya, új vasútállomás – ezek csak a közlekedési fejlesztései a Déli városkapu programnak, mely során a Duna-parti rakpart is megújul, de ami lényegesebb: egy teljesen új városrész épül a Rákóczi hídtól délre eső területeken a Ferencváros déli és Csepel északi részén. Ennek része lesz az a Budapest Diákváros, amely a magyar egyetemek nyolc–tízezer diákjának ad majd otthont, és ahol a lepusztult egykori ipari központ a Nagyvásártelep is újjászületik, hogy a diákváros központja legyen.

A belvárostól alig tíz percre a Ferencvárosban található az az elhanyagolt, koszos és szemetes terület, ahova a kormány a Déli városkapu program részeként a Budapest Diákvárost megálmodta.

A kormány a projekt részeként építi fel a IX. kerületben a nyolc–tízezer egyetemi hallgató számára felépülő Diákvárost – erősítette meg közös sajtótájékoztatóján Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára és Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ (BKF) vezérigazgatója.

A tervek szerint egy teljesen új városrész épül.

Fürjes Balázs ismertette, hogy a programot a kormány kezdeményezte és finanszírozza, Budapest javára. Kiemelte, a Déli városkapu programban minden érintett, így a főváros vezetése és az összes érintett kerület egyetért. Az ellenzéki vezetésű ferencvárosi önkormányzat is határozatot fogadott el ennek kapcsán, melyet a kormány is támogatott. Hasonló döntést több kerület közgyűlése is hozott.

Az államtitkár többször is hangsúlyozta, hogy Karácsony Gergely főpolgármester a napokban több alkalommal is kijelentette, hogy támogatja a Déli városkapu program részeként megvalósuló Diákváros terveit. Fürjes Balázs örömmel vette tudomásul, hogy

„a kormány elképzeléseivel a főpolgármester is egyetért”.

Az államtitkár felidézte, hogy a program a Rákóczi híd és a később megépülő Galvani híd közé Ferencváros déli és Csepel északi részén álmodott egy teljesen új városrészt.

A Déli városkapu program részei:

Ferencvárosi Szabadidő- és Sportközpont (ennek része lesz az atlétikai központ),

Észak-Csepelen Budapest legnagyobb közparkja épül,

Ferencváros déli részén valósul meg a Diákváros, melynek központja a megújuló Nagyvásártelep.

A Diákvárostól északra üzleti típusú ingatlanfejlesztéseket terveztek, e helyett épül a kínai Fudan Egyetem campusa.

A galéria megnyitásához kattintson a képre!

Az egykori ipari terület mára elhanyagolt, koszos, romos rozsdaövezetté vált, itt épül majd fel például a Ferencvárosi Szabadidő- és Sportközpont, mely Baranyi Krisztina ellenzéki polgármester terveivel összehangban valósul meg.

A Diákváros tervével kapcsolatban Fürjes hangsúlyozta, hogy Budapest ötven év lemaradásban van az egyetemi kollégiumi férőhelyek fejlesztéseinek terén. Ezt orvosolandó épül fel a

Diákváros, mely a budapesti magyar egyetemek nyolc–tízezer hallgatójának biztosít majd otthont.

„A tervek közt szerepelt egy üzleti negyed létrehozása, ennek a helyén valósul meg a kínai Fudan Egyetem campusa, tehát nem a Diákváros helyén, vagy annak rovására épül. A Diákváros terveit ez semmilyen módon nem befolyásolja” – húzta alá Fürjes Balázs, aki cáfolta, hogy Karácsony Gergely főpolgármester nyomására született volna ez a döntés.

Mint mondta a kormány már évek óta tervezi a Diákvárost, korábban, mint ahogy Karácsony hivatalba lépett volna.

Az államtitkár ismertette, hogy a harmincas években épült, ma már leromlott állapotú, de ipari műemléknek számító Nagyvásártelep is megújul. A 247 méter hosszú, 50 méter széles, tízezer négyzetméteres épület lesz

a Diákváros központja, ahol többek közt egyetemi klubok, menza, közösségi terek is létesülnek majd.

Vitézy Dávid, a BKF vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a Déli városkapu program terveivel a Budapest Közfejlesztési Tanácsban is mindenki egyetértett. A testület tagja Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Fürjes Balázs államtitkár és Karácsony Gergely főpolgármester.

Vitézy felidézte, hogy

száz éve nem volt ilyen nagyszabású városfejlesztési program.

Kiemelte, hogy a rozsdaövezetek olyan egykori ipari vagy vasúti területek, amik mára leromlottak és koszosan, romosan, kihasználatlanul állnak városszerte.

Ezek a városlakók fejében „nem létező területek”, általában csak elhaladunk mellettük, pedig egy-egy elhanyagolt kerítés mögött hatalmas, kihasználatlan területek vannak – fogalmazott Vitézy.

A Déli városkapu programról elmondta, hogy egy komplex városfejlesztési program keretében valósul meg, ahol az infrastruktúra, a közlekedés, a zöld területek kérdését és minden egyéb szempontot figyelembe vesznek.

A közlekedési fejlesztésekről Vitézy Dávid elmondta:

A Diákváros önálló HÉV-megállót kap majd,

és teljesen autómentes lesz, gyalog, biciklivel, rollerrel és villamossal lehet majd közlekedni.

A 2-es villamost meghosszabbítják déli irányba.

Teljesen korszerűsítik a ráckevei HÉV-vonalat, amit a Boráros tér előtt a föld alá visznek, összekapcsolnak a csepeli vonallal, és az egészet meghosszabbítják a Kálvin térig, ez lesz az 5-ös metró egyik része.

Teljesen lecserélik az elöregedett, 44 éves átlagéletkorú HÉV-szerelvényeket (a kocsibeszerzésekre új tendert a MÁV ír majd ki, mert a korábbiban túl drágán kínálták a külföldi gyártók a kocsikat).

Teljesen megújul a Duna-parti rakpart, így a Boráros tértől gyalog is meg lehet majd közelíteni a Diákvárost.

A Déli körvasút fejlesztése keretében új vasútállomás is lesz a Közvágóhídnál, innen a ferihegyi repülőtérre is indulnak majd járatok.

