Nyitnak a teraszok – Munkabéremeléssel csábítanák vissza az egykor vendéglátásban dolgozókat

„Alapvetően bízunk abban, hogy a járványügyi szakemberek statisztikusok javaslatára, politikusok elhatározására az helyes és jó időben történik. Mi attól tartunk, hogy ne következzen be az ami tavaly novemberben, hogy újra le kellett állítani az egész ágazatot, és közel most már fél éve a teljes körű, vendégnek asztalnál való kiszolgálása nélkül létezünk. Néhányan elvitelre is dolgoznak, de ez csak egy töredéke a szakmának.”

– állapította meg Kovács László a magyar vendéglátók ipartestületének elnöke

Valamint azt is elmondta, hogy a vendéglátó vállalkozó felelőssége, hogy ösztönözzék a dolgozóikat arra, hogy beoltassák magukat. Ha teljes körű oltottsággal rendelkezik egy adott üzletnek a személyzete, akkor ki is írhatják egy táblába, hogy a hely a covid-vírus szempontjából biztonságos hely, itt mindenki be van oltva.

„Az egész turizmusra vonatkoztatva a nyitás óriási vonzerő az országnak és a belső turizmus szempontjából is ugyanolyan fontos, hogy bátrabban induljanak el az emberek” – mondta az elnök.

Továbbá nagy veszélyt jelent a vállalkozó számára, ha az egyik alkalmazottja fertőzött lesz, mivel akkor egyből karantén alá kell helyezni az adott vendéglátóipari egységet.

A vállalkozók felelőssége az, hogy meggyőzzék a dolgozóikat, hogy oltassák be magukat.

„Vélhetően csak munkabér emelésekkel lehet csak visszacsábítani a korábban ott dolgozókat és újraindítani a rendszert ami jó esetben 2 hetet igényel” – összegzett a magyar vendéglátók ipartestületének elnöke.

