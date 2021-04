Lecsapott a jegybank Gyurcsány cégére, mert engedély nélkül nyújtott kölcsönöket

Megosztás Tweet



Újra 15 millió forintra büntette a Nemzeti Bank a Gyurcsány-család tulajdonában álló Altus Portfólió Kft-t - erről számolt be a Facebook-oldalán Budai Gyula. A fideszes képviselő szerint jogosulatlan pénzügyi tevékenység miatt szabták ki a büntetést, erről egy dokumentumot is bemutatott. Azt mondta, egy, Czeglédy Csaba érdekeltségébe tartozó társasággal kötött szabálytalanul kölcsönszerződést az Altus.



„Akinek van lehetősége, akinek van vagyona, annak van kötelessége is…” – ezt mondta Dobrev Klára még 2018-ban, amikor a Magyar Nemzeti Bank piacfelügyeleti eljárást indított az akkor általa vezetett Altus ellen. A Gyurcsány-család érdekeltségébe tartozó cégnél azt vizsgálták: kinek és milyen feltételekkel adott kölcsönt a vállalat.

Nehéz helyzetbe jutott barátok, ismerősök, volt munkatársak, rokonok – Dobrev Klára szerint ők kaphattak kölcsönt az Altustól. Gyurcsány Ferenc felesége akkor a jegybank igazgatójának címzett levelében maga írt arról, hogy összesen több százmillió forintot juttattak magánszemélyeknek vagy vállalkozásoknak.

Például a 6,3 milliárd forintos költségvetési csalással gyanúsított Czeglédy Csabához köthető Humán Operátor Zrt.-nek – ezt az M1-nek korábban Gyurcsány Ferenc is elismerte.

Februárban a Magyar Nemzet írt arról, hogy a kölcsönszerződések alapján az Altus két év alatt csaknem négyszázmillió forintot adott Czeglédy Csaba cégének, amely a kölcsön folyósítása idején a cikk szerint már végrehajtás alatt állt.

Bár Gyurcsány Ferenc korábban arról beszélt, az ügylettel szerinte minden szabályt betartottak, a Magyar Nemzeti Bank már 2018-ban 15 millió forintos bírságot szabott ki a társaságra.

Dobrev Klára és Gyurcsány Ferenc újra lebukott

A jegybank most újabb 15 millió forintos bírságot szabott ki Gyurcsány Ferenc családi cégére - erről már Budai Gyula Fideszes országgyűlési képviselő beszélt a közösségi oldalra feltöltött videóban csütörtökön.

A Magyar Nemzeti Bank határozata szerint a cég ezúttal is engedély nélkül végzett pénzügyi szolgáltatás miatt kapott büntetést. Ezt a tevékenységet - ahogy fogalmaznak: különösen a pénzkölcsön nyújtását - a jegybank a bírság mellett azonnali hatállyal megtiltotta. Budai Gyula szerint a megismételt eljárás azt mutatja, hogy a Gyurcsány család ugyanott folytatja, ahol korábban abbahagyta.

„Négy alkalommal kötött kölcsönszerződést az Altus a Humán Operátor Zrt.-vel közel 400 millió forint értékben. ezen kölcsönszerződések miatt rendőrségi nyomozás is folyik, és jómagam is büntetőfeljelentést tettem a központi nyomozó főügyészségnél. A kölcsönök vonatkozásában az is fölmerült, hogy uniós források jutottak a céghez, ezért 2021 januárjában az Európai Csalás Elleni Hivatalhoz fordultam, hogy vizsgálják ki a gyanús kölcsönszerződéseket" – mondta Budai Gyula.

Közben a Czeglédy Csaba által vezetett Humán Operátor Zrt. mellett az Altustól jutott kamatos kölcsönhöz a Magyar Nemzet információi szerint Gyurcsány Ferenc pártja is, nem is egyszer. A DK 2017 májusában, majd júliusban és szeptemberben is kapott pénzt, összesen 85 millió forintot.