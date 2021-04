Olimpiai bajnokok is kampányolnak az oltás mellett

Megosztás Tweet



Már 4,1 millió felett van már a vakcinára regisztráltak száma, de orvosok szerint ez még kevés lehet ahhoz, hogy sikerüljön megfékezni a járványt. Ezért ismert emberek is az oltások mellett kampányolnak – számolt be az M1 Híradója.



Nagy Tímea a napokban kapta meg a Szputnyik V vakcinát. A kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívó szerint a járvány megállításában most csak a védőoltás segíthet, ezért mindenkit arra buzdít, hogy regisztráljon, és oltassa be magát.

„Meg is kaptam azóta az első oltásomat, szerencsére semmilyen mellékhatása nem volt, és abszolút jól vagyok" – mondta.

Az olimpiai bajnok azt mondta: ebben az időszakban fontos, hogy immunrendszerünk erős legyen. Ezért arra is felhívta a figyelmet, hogy sportoljunk rendszeresen, hiszen ez is sokat hozzátehet ahhoz, hogy ellenállóbbak legyünk a vírussal szemben.

„Szeretném visszakapni azt az életet, amit éltem ezelőtt egy évvel, fél évvel. Amit én tudok tenni azért, hogy az oltás mellett is megőrizzem az egészségemet, ez a rendszeres sport. Nagyon hiszek abban, hogy ha mindennap egy fél órát az egészségünkre szánunk mozgásra, akkor bizony meg tudjuk annyira erősíteni magunkat, hogy ha meg is érkezik a covid, akkor is nagyobb ellenállást tudunk tanúsítani" – mondta Nagy Tímea, kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívó.

Kemény Dénes, a vízilabda válogatott korábbi szövetségi kapitánya a napokban kapta meg a Pfizer-vakcina második dózisát.

A magyar csapatot háromszor is olimpiai aranyig juttató sikeredző az M1-nek azt mondta: a sportolók és az edzők már nagyon várják, hogy a szurkolók ott lehessenek a lelátókon.

Elmondta, egyértelmű, hogy a járvány leküzdésére a vakcina jelenti a megoldást. Az oltás egyébként számára nem járt semmilyen kellemetlenséggel. Mindenkinek azt üzente, hogy ne kételkedjen, és oltassa be magát.

Szerinte minden kétséget kizáróan a védőoltás szükséges, mert ez az, ami megvéd a betegségtől.

„Ez a betegség nem játék, ezt most már naponta látjuk, halljuk a hírekben. Már mindenkinek van az ismeretségi körében, ahol tragédiával végződött, ezért nem is értem, hogy miért gondolkozik egyáltalán el ezen bárki" – mondta.

Kemény Dénes a kormány Facebook oldalán megjelent videóban is az oltások mellett foglalt állát. Mint mondta:

„Az is egy olimpiai aranyérmet érne a szememben ha mindenki beoltatná magát és egyszer és mindenkorra ez az ország védetté válna.”

– mondta a videóban.

Rajtunk is múlik, meddig tart még a járványRajtunk is múlik, meddig tart még a járvány. Az oltás életet ment. Közzétette: Magyarország Kormánya – 2021. április 14., szerda

A Nacsa Olivér előadóművész a kormány Facebook oldalán megosztotta gondolatatait a vakcináról

„Nem tudom édesanyámat átölelni. Nem hiszem, hogy van olyan élő ember a Földön, akinek ezek ne hiányoznának" –fogalmazott a népszerű humorista.

„Ahhoz, hogy nyugodtan dolgozhassunk, hogy megmaradjanak a munkahelyek, hogy ne kelljen folyamatosan rettegnünk, ahhoz most nincs más megoldás, mint hogy mindenki beoltassa magát" – ezt Borbás Marcsi műsorvezető mondta.

Bár az oltásra jelentkezők száma már meghaladta a 4,1 milliót, szakemberek szerint ez még nem elég a járvány leküzdéséhez. Regisztrálni továbbra is a vakcinainfo.gov.hu oldalon lehet.