Gyorsan, gördülékenyen zajlik az oltás

Megosztás Tweet



A szerdai reggeli hivatalos adatok szerint 3 millió 37 ezren kapták meg az oltásból az első adagot és 1 millió 290 ezren túl vannak a másodikon is. Az adatok azt mutatják, hogy túljutott Magyarország a harmadik hullám csúcsán. Csökken az aktív fertőzöttek száma, kevesebb az új beteg, de még mindig több mint 10 ezren vannak kórházban – hangzott el az M1 Híradójában.



Míg az adatokat rögzítette az asszisztens, az orvos már be is oltotta a pácienst. A Zala Megyei Szent Rafael Kórházban egész nap gyorsan, gördülékenyen zajlott az oltás. Ezen a héten a Szputnyikot adják itt be.

Már reggel nagy volt a sürgés-forgás a pécsi oltópontokon is. Itt csak szerdán 2000-en kapnak injekciót. A legtöbb idős ismétlőoltásra érkezett. Azt mondták, már nagyon hiányzik nekik, hogy társaságba mehessenek.

„Örülök neki, hogy jelentkeztem, és most megkapom, és úgy érzem, hogy nyugodtabb lehetek most már" – mondta az M1 Híradónak Deák Sándorné.

Nyíregyházán az egészségügyi dolgozókat oltották, azokat, akik korábban – például egészségügyi okok miatt – kimaradtak. 138-an kaptak most Pfizert.

Elkészítették a fecskendőket, feltettek néhány rutinkérdést, és már kezdődött az oltás a Semmelweis Egyetemen is. Az egyik budapesti oltóponton az M1 riportere is megkapta az orosz vakcina első dózisát. Boldizsár Kata nagyon várta ezt a napot. Azt mondta: családja és szerettei egészsége érdekében is fontosnak tartja, hogy beoltassa magát.

„Talán mi mindösszesen csak ennyit tudunk tenni értünk, a szeretteinkért, a munkatársainkért, azokért, akikkel napi szinten találkozunk, hogy felvegyük ezt a védőoltást. Mert ez az egyetlenegy módja annak, hogy megfékezhessük a járványt, és visszakaphassuk a régi életünket" – mondta.

Itt összesen 330-an kaptak vakcinát, a többség Szputnyikot. Szabó Attila, a Semmelweis Egyetem rektorhelyettese szerint egyre többen szeretnének védettek lenni.

„Az oltási kedvben látunk ismételten egy emelkedő tendenciát, amelynek az oka részben, én azt gondolom, hogy a harmadik hullámban látott nagy számú, és sokszor sajnos súlyos megbetegedések, ez azért nagyon sokaknak átértékeli a gondolkodását" – mondta.

A beoltottak száma itthon már meghaladja a 3 millió 37 ezret. Közülük 1 millió 290 ezren már a második dózist is megkapták.

Közben az elmúlt 24 órában mintegy 3600 új esetet regisztráltak. Elhunyt 285, többségében idős, krónikus beteg. Jelenleg tízezernél többen vannak kórházban, közülük 1204-en lélegeztetőgépen.

„Fontos, hogy hogyan alakulnak a járványadatok a következő napokban, hiszen ebből is kiderül, hogy túl vagyunk-e a harmadik hullámon” – erről beszélt Szlávik János főorvos az M1-en. Azt mondta: a szennyvízben csökkent a vírus örökítőanyagának mennyisége.

„Ez jó hír, tehát ahogy a szennyvizekben a vírus genetikai állománya, a hétnapos átlagok jó irányba mutatnak, tehát reménykedhetünk, hogy talán a nehezén már túl voltunk az elmúlt néhány napban” – emelte ki a a Dél-Pesti Centrum Kórház osztályvezető főorvosa.

Erről beszélt a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője is. Galgóczi Ágnes kiemelte, hogy hosszú idő után újra csökkent az aktív fertőzöttek száma.

„Országosan elmondhatjuk, hogy 27 százalékkal csökkent az új fertőzöttek száma a legnagyobb mértékben Komárom-Esztergom megyében, ahol 45 százalékkal, Budapesten 37 százalékkal, Tolna megyében 36 százalékkel. Pest megyében pedig 35 százalékkal csökkent az új fertőzöttek száma" – fogalmazott.

Galgóczi Ágnes azt is mondta: a múlt héten összesen 35 400 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, ez mintegy 13 ezerrel kevesebb, mint az azt megelőző héten volt.