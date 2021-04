Hangoskönyvek formájában is tanulhatunk menedzsmentet

Megosztás Tweet



A Pallas Athéné Könyvkiadó (PABooks) hangoskönyvkínálatában már menedzsment kötetek is elérhetők a Voiz applikációján keresztül. A kiadó első két menedzsmentcíme hangoskönyv formájában a Vezetési intelligencia és Az agilis vezet”. A PABooks az e-könyveket kedvelők számára is újdonsággal szolgál, szintén a menedzsment témakört gazdagítva A modern távol-keleti vállalatvezetés művészete című kötet már bárki által elérhető.

Cseh Katinka, a Pallas Athéné Könyvkiadó ügyvezető igazgatója elmondta, a közgazdasági és geopolitikai könyvek után immár menedzsmentköteteik is megjelentek a digitális világban: a nagy sikerű Vezetési intelligencia és Az agilis vezető című művek már meghallgathatók a Voiz hangoskönyvtárában. A modern távol-keleti vállalatvezetés művészete című kötettel pedig a könyvkiadó e-book palettája gazdagodott, a könyv mostantól digitálisan is elérhető a Pabooks webshopjában.

Az ügyvezető igazgató arra is felhívta a figyelmet, hogy a Pallas Athéné Könyvkiadó honlapján bejárható könyvesbolti virtuális sétán ajándékkuponra lelhet a szemfüles felfedező, így lehetőséghez juthat a Voiz.hu hangoskönyv-alkalmazás ingyenes kipróbálásához.

Vezetési intelligencia

Sok ezer szervezetet és három kormányt átfogó, globális léptékű kutatásuk alapján Ali Qassim Jawad, az ománi szultanátus tanácsadója és Andrew Kakabadse, a Henley Business School és a Cranfield School of Management professzora beazonosították a kiemelkedő vezetők öt legfontosabb készségét. A kötet felhívja a figyelmet arra is, hogy ezek a készségek tanulhatók és fejleszthetők, így kézzelfogható segítséget nyújtanak a problémák gyors felismeréséhez, a komplikált döntések meghozatalához vagy éppen a különböző érdekek és értékek összehangolásához egyaránt.

Az agilis vezető

Simon Hayward, a Cirrus tanácsadó vállalat alapító ügyvezetője, a melbourne-i Alliance Manchester Business School professzora arra a kérdésre ad választ, hogyan hozzunk létre agilis vállalkozást a digitális korban. A vezető szemszögéből rajzolja fel a tanulás, az innováció és a fejlődés közötti kapcsolatok összefüggéseit. A folyamat középpontjában a tanulási kultúra áll, amely nélkülözhetetlen a termelékenység fokozásához, emellett pedig képes elhárítani a teljesítés útjában álló akadályokat is.

A modern távol-keleti vállalatvezetés művészete

Yu Sing Ong, aki karrierjét a Wall Streeten kezdte, és három évtizedes felső vezetői tapasztalattal rendelkezik a banki szektorban, a kutatásban, a tanácsadásban, a felsőoktatásban, arra vállalkozik, hogy bemutassa a mai kínai, japán és koreai vállalatirányítás paradigmáit és ezzel egyúttal betekintést adjon vezetőik döntéshozatali folyamataiba.

Azt is levezeti, hogy a konfucianizmus, a taoizmus és a buddhizmus hogyan járult hozzá a modern távol-keleti vállalatvezetés művészetéhez. Azt vallja, szükség van arra, hogy nyugati menedzserek is alkalmazzák az ázsiai vállalatvezetés egyes elemeit, és ugyanígy, az ázsiai vállalatoknak is meg kell érteniük a nyugati üzleti gyakorlatot.