Enyhe csökkenést mutat a kórházban ápoltak száma

Az elmúlt 24 órában 6296 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak és elhunyt 206 beteg. Európai uniós beszerzés keretében öt gyártótól – Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Curevac – várható 24 millió adag vakcina – közölte vasárnap a koronavirus.gov.hu portál.

Forrás: koronavirus.gov.hu

A kormányzati portál tájékoztatása szerint a járvány kezdete óta összesen 720 164 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az aktív fertőzöttek száma is már 270 353 főre emelkedett. 10 484 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1 290-en vannak lélegeztetőgépen. Mindkét adat csökkenést mutat az előző napi 10 921 illetve 1344-hez képest.

Koronavírusban a járvány kitörése óta 23 417 ember vesztette életét.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 426 394 fő.

A közlemény szerint folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 2 835 894 fő, közülük 1 197 685 fő már a második oltását is megkapta.

Magyarország az uniós rangsorban az átoltottságban a második, a lakosság 28 százaléka már kapott oltást, szemben az uniós 15 százalékos átlaggal.

A pedagógusok soron kívüli oltását követően, az óvodák és az iskolák 1-8. évfolyamon április 19-én indulnak újra. Az érettségik minél biztonságosabb lebonyolítása érdekében a 9-12. évfolyamokon csak május 10-én áll vissza a jelenléti oktatás. Főszabály szerint az érettségit csak írásban tartják meg.

A járvány elleni, jelenleg is hatályban lévő védelmi intézkedések április 19-ig továbbra is érvényesek. A települések belterületén, az utcán és a közterületen továbbra is mindenki köteles maszkot hordani. Mindenki köteles továbbá a közterületen és nyilvános helyen a másik embertől legalább 1,5 méteres távolságot tartani.

A vendéglátó üzletek továbbra sem nyithatnak ki normál üzemben, a dolgozókon kívül továbbra is csak elvitelre vásárlók tartózkodhatnak bent. Ugyanígy április 19-ig meghosszabbodik a Magyarország valamennyi schengeni belső határszakaszára ideiglenesen bevezetett határellenőrzési feladatok hatálya.

A kórházakban és az idősotthonokban változatlanul látogatási tilalom van érvényben.

A háziorvosok a praxisukhoz tartozó védőoltásra regisztráltak listáját heti frissítéssel megkapják. „Mindenki sorra fog kerülni, aki online vagy postán regisztrált” – emelték ki.

Vasárnap is folytatódik a bölcsődei, óvodai és iskolai dolgozók soron kívüli oltása a kórházi oltópontokon. A háziorvosok is folytathatják a regisztráltak beküldését a kórházi oltópontokra, ahol most Pfizer és Szputnyik vakcinákkal tudják folytatni az oltást.

Emlékeztettek, hogy az uniós beszerzésből öt gyártótól – Pfizer–BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Curevac – várható 24 millió adag vakcina.

Ezekből eddig csak a Pfizer, a Moderna és az AstraZeneca rendelkezik uniós engedéllyel és kezdte meg a szállítást Magyarországra. A nyugati vakcinákon túl 3,5 millió ember oltásához elég. Az említettek mellett kínai és orosz vakcinát is lekötött Magyarország. A kínai Sinopharm oltóanyagból eddig 1,1 millió adag vakcina érkezett, ezt elsősorban a háziorvosok használják a regisztrált idősek első és második körös oltásához.

Az orosz vakcinát is a regisztrált idősek oltására használják a megyei kórházak oltópontjain – közölte a kopronavírus-hírportál.