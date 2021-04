Nem ezt akarta a „hamburgeres” feljelentő – Mozgalom indult a mentősökért

Megosztás Tweet



Újabb éttermek, kávézók, büfések segítik a mentők munkáját. Ingyen étellel, itallal kedveskednek a dolgozóknak. Az akciót az indította el, hogy a fővárosban valakit zavart, hogy megállt és hamburgert vett az egyik mentőautó személyzete. A belső vizsgálat szerint szabályos volt az ételszerző akció – hangzott el az M1 Híradójában.



Nem mindennapi ajándékkal lepték meg az egyik debreceni étterem dolgozói a mentőszolgálat munkatársait. Frissen készített, még meleg hamburgerrel kedveskedtek számukra.

Az ételek mellé kedves üzenet is járt. Az étterem így köszönte meg a mentősök áldozatos munkáját.

„Ezt helyben készítjük el, a hamburgereket, majd pedig izgulva jövünk és nagyon várjuk, hogy találkozzunk minden mentőssel és egy kedves üzentet írunk bele mindegyikbe, hogy ezzel is szebb legyen a napjuk" – ezt Bukran Natanael, a Zing Burger Debrecen üzletvezetője mondta az M1 Híradójának.

A koronavírus járvány minden korábbinál nagyobb teher hárul az Országos Mentőszolgálat dolgozóira. Akik amellett, hogy továbbra is ellátják az életmentő feladatokat, folyamatosan részt vesznek a lakosság koronavírus-tesztelésében is. Minden felajánlás, kedvesség sokat jelent számukra.

„Süteményeket, meleg ételt, tárgyi eszközöket kapunk, amelyben nagyban hozzájárulnak a sikerekhez a munkák során, az eredményeinkhez eléréséhez, a céljainkhoz" – erről Ménes Dávid, a Országos Mentőszolgálat regionális kommunikációs munkatársa mondta.

Az Országos Mentőszolgálatnál mintegy 8500 dolgozó teljesít szolgálatot.. Ahogy a legtöbb egészségügyi dolgozónak, úgy a mentősöknek sincs mindig idejük ebédelni. A forgatás alatt is kaptak riasztást a debreceniek.

A héten óriási visszhangja volt annak, hogy a mentőszolgálatnál egy bejelentő panaszt tett, miután egy fővárosi hamburgerezőnél várakozó mentősöket látott.

Az ügyben indult belső vizsgálat nem állapított meg szabálytalanságot, az egyik érintett dolgozó pedig arról beszélt, hogy nemcsak munkaadójuk, hanem a társadalom nagy része is kiállt mellettük, a vendéglátósok pedig sorra ajánlanak fel nekik étkezési lehetőséget.

„Nagylelkűségüknek köszönhetően, ma már kedvezménnyel, vagy teljesen ingyen hamburgerezhetünk abban a 20 percben, amiben ez szolgálat alatt lehetőségünk van. Ígérem, ahogy eddig is, ezután is helyt állunk bajtársaimmal, és számíthattok ránk a jövőben is" – mondta videóüzenetében a feljelentett mentőápoló, Buvár Mária.

Országszerte egyre több étterem és vendéglátó egység várja ingyen étellel és itallal a mentősöket.