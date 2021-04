Ne személyesen, hanem online intézzék gyermekük iskolába íratását a szülők

Megosztás Tweet



Ma nyitják meg a Kréta-rendszert használó iskolák esetében a jelentkezési felületet, hogy a szülők online is be tudják íratni gyermeküket az első osztályba. Az április 15–16-án esedékes általános iskolai beiratkozás több mint 95 ezer leendő elsőst érint.

Fontos határidő közeleg a gyermekes családoknak: az április 15–16-án esedékes általános iskolai beiratkozás több mint 95 ezer leendő elsőst érint. Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ (KK) elnöke a magyarnemzet.hu-nak elmondta, a járványhelyzet miatt idén is azt javasolják a szülőknek, hogy lehetőleg ne személyesen, hanem online intézzék gyermekük beíratását.

Ehhez már április 10-én, szombaton megnyitják a Kréta-rendszert használó iskolák esetében a jelentkezési felületet.

„Az elektronikus beiratkozáshoz csak a lakcímkártyát kell feltölteni, személyesen elég lesz a szeptemberi tanévkezdéskor bemutatni a dokumentumokat a kiválasztott iskolában. Most kell jelezni továbbá azt is, hogy a gyermek a kötelezően választandó órák közül hittanra vagy etikaórára fog járni" – mondta Hajnal Gabriella, aki jelezte azt is, hogy a saját körzetébe tartozó gyermeket minden iskola köteles felvenni, de ha a körzetes gyerekeken felül marad még férőhely, azt a körzeten kívüli diákokkal is feltölthetik az intézmények.

A címlapfotó illusztráció.