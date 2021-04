Kiszelly: Gyurcsány nem csak fenyeget erőszakkal

Megosztás Tweet



„Maguknak nem lesz kegyelem” – mondta a minap feltartott mutatóujjal a parlamentben Gyurcsány Ferenc a kormánypárti politikusok felé fordulva. Kiszelly Zoltán, a Századvég Alapítvány Politikai Elemzések Központjának igazgatója véleményezte a DK elnökének felszólalását a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A politikai kommunikáció szinuszgörbéjén Gyurcsány Ferenc úgy gondolta, hogy most megint ideje volt egy hangzatosat mondani, illetve egy fenyegetéssel megjelenni a kormánypártok felé, hiszen az utóbbi időben az oltásellenességből egy kicsit visszakozott – a többi ellenzéki párt vezetőivel oltásra buzdította a szavazókat, miközben az oltásellenes kampányt saját pártja második, harmadik vonalába kiszervezte. Ezért most meg kellett mutatnia, hogy mint ellenzéki politikus távolabb áll a kormánytól – mondta Kiszelly Zoltán.

A szakértő úgy véli, hogy tavaly is látható volt ez a szinuszgörbe, amikor már kezdték azt hinni, hogy Gyurcsány Ferenc visszavonul, mérséklődik, „akkor például a színművészeti egyetem átalakítása kapcsán az abban résztvevőket azzal fenyegette meg, hogy földönfutóvá teszi őket”.

Utána megint jött egy enyhülő szakasz, és ez így hullámzik. Most megint egy olyan szakaszban vagyunk, amikor úgy érezhették a DK-sok, hogy a kommunikációjukban élesíteni kell – tette hozzá Kiszelly Zoltán.

Kiemelte, hogy „az egész baloldali ellenzék igazából Gyurcsány Ferenchez viszonyul, ezért Gyurcsány Ferenc kommunikációját kell figyelni”.

Amikor a DK elnöke hátrébb vonult, akkor a többi baloldali pártnak a vezetői volt azok, akik radikálisabban fogalmaztak – például a momentumos Fekete-Győr András volt az, aki a jobboldali újságírókat eltiltotta volna a foglalkozásuktól. A politológus elmondta, hogy ez is egy durva, éles, a demokráciákban szokatlan megnyilvánulás volt.

Jakab Péter, a Jobbik elnöke is felhívta magára a figyelmet, „bár most nem ilyen éles kijelentésekkel, hanem inkább a parlamenti performance-aival, vagy magát a kisembernek tettető kommunikációjával, és most Gyurcsány Ferenc úgy érezhette – látva a többi baloldali párt vezetőinek az aktivitását –, hogy most neki is meg kell szólalnia, vissza kell jelentkeznie a kommunikációs térben” – mondta Kiszelly Zoltán.

A politológus határozottan úgy véli, hogy a választók nem tolerálják a fenyegetést. A törzsszavazók igen, de azok, akik eldöntik a választást, azok nem szeretik az ilyenfajta fenyegetést. Hozzátette: „Gyurcsány Ferencnél, amikor kormányon volt, akkor nemcsak verbális szinten jelent meg ez az agresszivitás, ez a fenyegetés, hanem rendőri erőszakban is megjelent.”

2006-ban az októberi megemlékezések kapcsán nemcsak szóban érte agresszivitás azokat, akik más véleményen voltak, vagy esetleg kifejezték nemtetszésüket Gyurcsány Ferenc kormányzásával szemben, hanem az utcán tettleges erőszak is követte a szavakat,

„ezért veszélyesebb az, amikor Gyurcsány Ferenc fenyeget erőszakkal ”

– hangsúlyozta.

Úgy látja, hogy egy évvel a 2022-es országgyűlési választások előtt az ellenzéki pártok vezetőinek Gyurcsány Ferenchez kell igazodniuk, hiszen a DK az, amelyik a baloldal meghatározó ereje, és a Gyurcsány család az, amely a politikában az ellenzéki térfelet alakítja. Ezért, ha Gyurcsány Ferenc ilyen agresszív irányba viszi el a kampányt – mint ahogy azt tette tavaly nyáron vagy most is –, akkor a többi ellenzéki pártnak, a kommunikációjuknak is radikalizálódni kell, mert azt gondolják az ellenzéki politikusok, hogy ezzel tudnak versenyben maradni Gyurcsány Ferenccel – mondta Kiszelly Zoltán.

A radikalizálódás azonban egy kampánynak nem tesz jót, hiszen a politikai kampánynak az alternatívák versenyéről kell szólnia – tette hozzá. „Ha ez a hangnem agresszívabb lesz, akkor az érzelmek felé viszik el a politikát, és nem a tartalmak felé, lehet, hogy ez a célja az ellenzéknek” – fogalmazott.

Rájöttek: az oltásellenesség nem kifizetődő

Gyurcsányék hónapokon keresztül kampányoltak a keleti vakcinák ellen, először az orosz vakcina ellen, majd amikor egy brit elismert szakmai folyóiratban a The Lancetben megjelent egy cikk, ami arról szólt – brit tudósok kutatása eredményeként –, hogy az orosz vakcina legalább olyan hatásos, mint a nyugati vakcinák bármelyike, akkor átfordult a támadás a kínai vakcinák ellen. De ugyanúgy a keleti vakcinák ellen hergelték a szavazókat, és amikor rájöttek arra – a közvélemény-kutatásokból –, hogy az oltásellenesség nem kifizetődő, akkor váltottak – magyarázta a politológus.

Az ellenzéki kommunikációban nem az alternatívák megfogalmazása zajlik, hanem egy a kormány álláspontjával szemben eltérő pozíció elfoglalása, még akkor is, hogyha ez életveszélyes – tette hozzá.

Az oltásnál azt látjuk, hogy

„a fontos szakaszban, amikor nyugatról nem jött elég vakcina, keletről viszont jött, ez átsegítette Magyarországot az első negyedéven”

– mondta a szakértő.

A politológus hozzátette: miután az ellenzék szavazói rájöttek, hogy becsapták őket, innentől kezdve az ellenzéki pártok próbálnak az oltásellenességből visszakozni.

A címlapfotó illusztráció.