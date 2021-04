Fából készült odúkkal csalogatják a madarakat az óvodák udvarára

Megosztás Tweet



Százötven madárodút kapnak váci és környékbeli óvodák a Zöld Dunakanyar program részeként. A programban harmincegy település ötvenkét óvodája vesz részt.

„Nem futószalagon készültek. Körültekintő tájékozódás, gondos tervezést követően készítőik szabadidejüket áldozták arra, hogy az odúk a madaraknak biztonságos otthont, költőhelyet nyújtsanak. A szemléletformálást nem lehet elég korán kezdeni a természetvédelem, a környezetvédelem terén” – mondta Nagy István agrárminiszter az M1 Kék bolygó című műsorában.

Az ötletgazda, Szabó Csaba természetvédelmimérnök-hallgató, és a megvalósításból csoporttársa és barátja, Murcsik Máté is kiveszi a részét. A százötven odút a projekt ötletgazdái szabadidejükben, az Ipoly Erdő Zrt. által felajánlott fenyődeszkákból, a Magyar Madártani Egyesület szakmai tanácsai alapján készítették el.

A munka nem ért véget a madárodúk elkészítésével. A térség önkormányzatainak bevonásával egyebek mellett videós ismeretterjesztő és szemléletformáló anyagok készülnek,

ősszel pedig rovarhoteleket is kapnak a programban részt vevő óvodák.

A rovarhotelekhez ugyancsak az Ipoly Zrt.-től kapták a faanyagot.

Nagyon könnyű beszélni a természetvédelemről, viszont már sokkal kevesebben tesznek érte. Pedig fontos, hogy tényleg tegyünk is érte, és erre mi vagyunk az élő példa, hogy ha valaki szeretne, és akar tenni, annak van lehetősége rá, és tud is – hangsúlyozta Szabó Csaba.

A rovarhotelnek több előnye is van, de a legfontosabb a biodiverzitás, a faji sokszínűség támogatása.

„Élőhelyül szolgál, és szaporodási helyül a rovaroknak, méheknek, futrinkáknak, rengetegféle borárnak, rovarnak, és ezek, hogyha ott vannak a kertben, jól érzik magukat, tudnak szaporodni, akkor beporozzák a gyümölcsfáinkat, a környező növényeket, és így lesz termésünk, lesz élelmiszerünk. Tehát rengeteg féle pozitív dologgal bír egy ilyen rovarhotel a kertünkben” – mondta Murcsik Máté.

A rovarhotel elkészítése akár órákig is eltarthat, de ennél van egy egyszerűbb megoldás is. Például elegendő, ha néhány 30-40 centiméteres nádszálat összefogatunk úgy, hogy ne roncsolódjon, és kiakasztjuk széltől, esőtől védett helyre – magyarázta Murcsik Máté, és még egy ötlettel is szolgált: egy olyan fadarab is jó szolgálatot tehet, amelybe 2 és 10 milliméter közötti átmérőjű lyukakat fúrunk 3–10 centiméter mélységben, és kiváló bölcső lesz a lárváknak.



