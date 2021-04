Varga Mihály: a második negyedévben kétszámjegyű növekedés várható

Megosztás Tweet



A gazdaság kilábalása gyors ütemben valósulhat meg, a második negyedévtől kétszámjegyű növekedésre, az idén éves szinten 4 százalékos, jövőre pedig 5 százalékot meghaladó bővülésre lehet számítani - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a Cégvezetők Csúcstalálkozója - 2021 konferencián csütörtökön.

A tárcavezető tájékoztatta a cégvezetőket arról, hogy a következő évi költségvetést szokás szerint – már hetedik alkalommal – az idén is május elején terjesztik a parlament elé. A 2022-es tervezetben csökkenő hiánypályával számolnak, illetve a védekezés költségei mellett továbbra is biztosítják a gazdaság újraindítási alapot – ismertette, és utalt egy új alap esetleges létrehozására, amelynél uniós hozzájárulásra lesz szükség.

A gazdaság gyors visszaállását a növekedési pályára a kormány az adótörvények módosításával is segíteni kívánja - húzta alá Varga Mihály, aki arra is kitért, hogy a változtatások célja ezúttal sem az, hogy minél több adót szedjenek be, hanem a minőségi változás.

Közölte, hogy módosítani fogják a csőd- és felszámolási eljárások szabályait, ugyanis ezeknek a folyamatoknak az elhúzódása a piac sok szereplőjének hátrányt okoz.

Varga Mihály elmondta, hogy a járvány miatti válság új irányokat is kijelölt a kormány gazdaságpolitikája számára, az egészségügyi eszközök hiánya rávilágított a globális ellátási lánc sérülékenységére, éppen ezért erősíteni kell Magyarország önellátását több területen is.

A nagyvállalati beruházási támogatáson és az új egészségipari támogatáson keresztül 220 milliárd forint állami hozzájárulással több mint 450 milliárd forint értékű fejlesztés valósult meg vagy indult el - tájékoztatott.

A tárcavezető örvendetesnek nevezte, hogy a GDP-arányos beruházási ráta Magyarországon tavaly a krízis ellenére igen magas, 28 százalék volt, amivel Magyarország a 3. legjobb helyre került az Európai Unióban. Azt is hozzátette, hogy a tavalyi ráfordítások hatása hamarosan meg fog látszani a gazdasági adatokban.

A kormány minden forrást biztosított, ami az egészség védelméhez szükséges volt, ezen kívül a pénzek 80 százalékát a gazdaság állapotának javítására - munkahelyek megtartására, exportkapacitás növelésére, új beruházások támogatására - költötte - így fogalmazott a pénzügyminiszter.

Varga Mihály emlékeztetett arra, hogy a költségvetés fedezte a védekezés költségeit, az államadósság uniós átlag alatt van, a hiány pedig uniós szinten áll, a hitelminősítők pedig bíznak az országban.

A kormány megszorítások helyett munkahely-teremtéssel, gazdasági fejlesztésekkel és a családok támogatásával, adóemelések helyett adócsökkentéssel kezeli a válságot - összegezte Varga Mihály.

A pénzügyminiszter arra is kitért, hogy az Európában egyedülálló magyar hitelmoratóriummal 1,6 millió lakossági és félmillió vállalati ügyfél élt; a teljes hitelállomány 42 százalékát érintette az intézkedés.

A címlapfotó illusztráció.