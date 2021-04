Nem csitulnak az indulatok Petry Zsolt kirúgása miatt

Megosztás Tweet



A migrációval kapcsolatos véleménye miatt egy nap alatt felmondott Petry Zsolt kapusedzőnek a német Hertha labdarúgócsapata. Petry Zsolt hétfőn a Magyar Nemzetnek a bevándorláspolitikáról azt mondta: Európa keresztény földrész, nem szívesen nézem végig azt az erkölcsi leépülést, ami végigsöpör a kontinensen. Szijjártó Péter külügyminiszter a felmondás után azt kérdezte: hol vannak a véleménynyilvánítás szabadságáról másokat kioktató liberális európai politikusok most, amikor Németországban azért rúgtak ki a munkahelyéről egy embert, mert elmondta a véleményét a migrációról? – hangzott el az M1 Híradójában.

„Nem is értem, hogy Európa hogyan képes morálisan ilyen mélyre süllyedni, mint ahol most van” – Petry Zsolt korábbi ifjúsági Eb-győztes kapus fogalmazott így hétfőn egy a Magyar Nemzetnek adott interjúban. A németországi Hertha labdarúgócsapatában kapusedzőként dolgozó Petry Zsolt a cikkben sportszakmai kérdések mellett röviden közéleti témákra is kitért.

A bevándorláspolitika nálam az erkölcsi leépülés megnyilvánulása – fejtette ki véleményét a sportember, aki azt is hozzátette:

„A liberálisok a másik ember véleményét ritkábban tolerálják, főleg akkor, ha az illető konzervatív álláspontot képvisel. Ha te nem tartod jónak a migrációt, mert rettentő sok bűnöző lepte el Európát, akkor máris rád sütik, hogy rasszista vagy.”

A Hertha azonnali hatállyal felbontja a szerződést Petry Zsolttal – egy nappal az interjú után ezt a bejelentést lehetett olvasni a berlini klubcsapat hivatalos oldalán.

A Petry Zsolttal készült interjú fordítása több német hírportálon is megjelent, és a Hertha vezetősége szinte azonnal lépett. A klub vezérigazgatója, Carsten Schmidt indoklásában úgy fogalmazott: bár a magyar szakember munkáját mindig nagyra értékelték a csapatnál, kijelentései nem egyeztethetők össze a Hertha értékeivel.



Petry Zsolt elbocsátása itthon általános felháborodáshullámot indított el. A közmédia Ez itt a kérdés című műsorában Schmidt Mária történész, a Terror Háza Múzeum főigazgatója úgy fogalmazott:

A ügyről megjelent véleménycikkében a Telex úgy fogalmazott: Petry Zsolt, aki évtizedek óta magyarként dolgozik Németországban, hogyan hihette, hogy a bevándorlással kapcsolatos véleménye következmények nélkül marad.

Volner János független országgyűlési képviselő szerdán bejelentette: a jogállamiságért felelős uniós biztoshoz fordul az ügyben, mert mint mondta, Németország ezzel a lépéssel minden bevándorlásellenes polgárnak üzent Európában.

A Hertha kapusedzője azért veszítette el az állását, mert elmondta a véleményét arról, hogy Európa felszámolta magát az eszetlen migrációval – reagált a Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalon.

„Ilyen lenne a nyugati véleményszabadság? Miért lapít most itthon az összes nagypofájú liberális, akik más esetben már ájulásig őrjöngtek volna magukat?”

– teszi fel a kérdéseket Kocsis Máté. A politikus posztjában hangsúlyozta: ki kell állni Petry Zsolt mellett, mert elfogadhatatlan, hogy nem a tudás és a képesség, hanem a liberális propaganda feltétel nélküli kiszolgálása számít.

„Kedves Vera Jourová, Frans Timmermans, Judith Sargentini és minden a véleménynyilvánítás szabadsága témájában mások gátlástalan kioktatására szakosodott, európai liberális politikus!”

– Szijjártó Péter az ügy kapcsán így kezdte Facebook-bejegyzését.

Az uniós szószólóknak címzett írásban a külügyminiszter leszögezi:

Németországban egy embert azért rúgtak ki a munkahelyéről, mert elmondta a véleményét a migrációról és a családról.

A miniszter ennek kapcsán a liberális EU-tisztviselőknek azt a kérdést teszi fel: „A Petry Zsoltot érintő ügy miatt mikor és milyen cikkely szerint indítanak eljárást?”