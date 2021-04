Márciusra a Gyurcsány házaspár kapja a kamuvideós Korózs-díjat

Megosztás Tweet



Gyurcsány Ferencnek, a Demokratikus Koalíció (DK) elnökének és feleségének, Dobrev Klárának, a DK európai parlamenti képviselőjének ítélte márciusban a „kamuvideós Korózs-díjat” Nacsa Lőrinc, a Kereszténydemokrata Néppárt frakciószóvivője.

Nacsa Lőrinc csütörtökön az MTI-hez eljuttatott videónyilatkozatában elmondta, ez a díj azoknak jár, akik a legnagyobb álhírterjesztők a járvány elleni védekezéssel kapcsolatban, és akik támadják a védekezésben részt vevő szakembereket és hatóságokat.

Díjazott volt korábban Szabó Tímea (Párbeszéd), Hadházy Ákos (független) képviselő és a kínai vakcinát betiltani akaró DK is

– tette hozzá.

Azt mondta: Dobrev Klára maszk nélkül turnézta végig az országot, akár meg is fertőzhetett másokat, és betegen is csak a kormányt és a szakembereket támadta. Gyurcsány Ferenc, „a baloldal oltásellenes kampányának atyja” Brüsszelből is az oltási terv összeomlásáról értekezett, „káoszról beszélt, majd miután megkapta az oltást, el kellett ismernie, hogy minden flottul ment” – hangzott el a videóban.

Az oltás életeket ment – hangsúlyozta Nacsa Lőrinc, aki ezért arra kéri a baloldalt, hogy „fejezze be az embereket elbizonytalanító politikáját”.

„Gratulálunk, és szégyelljék magukat!” – mondta Nacsa Lőrinc.