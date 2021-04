Fájhat a fejük a gazdáknak a szeszélyes áprilisi időjárás miatt

Megosztás Tweet



Sok gondot okozott az elmúlt egy hét rendkívüli időjárása a gazdáknak: fagy károsította a gyümölcsfákat, kevés csapadék hullott, és az erős szél is hátráltatta a munkákat. A mínuszok ugyan hét végén megszűnnek, de a százaság továbbra is problémát jelent – írta az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) csütörtökön a honlapján.

Az elmúlt napokban nyári, tavaszi, téli időjárás egyaránt előfordult, és a visszatérő hajnali fagyok már nemcsak a korai gyümölcsfákat, hanem a többi csonthéjast is károsították. Az akár mínusz 10 fokot is elérő hideg főképp a déli, valamint a középső országrészben károsította a mandula, és a kajszi rügyeit. Mindkettő országszerte virágba borult már a múlt héten, és az őszibarack, a meggy, a cseresznye rügyei is sokfelé kipattantak, amikor hétfőn visszatért az erős hajnali fagy. A talajhőmérséklet ugyanakkor elérte a tavaszi gabonák vetéshez szükséges értékeket.

Az elemzés szerint a repce, és a későn vetett, fejletlenebb búzaállományok különösen igényelnék a csapadékot.

Esőre a magágy előkészítéshez, a növények csírázásához, keléséhez is szükség volna. Az elmúlt napok havazása nem enyhítette számottevően a szárazságot, a keleti országrészben viszont február óta sokfelé alakult ki tartós, a vetéseket is károsító belvíz

– írták.

A kajszinál teljes virágzásban a mínusz 2,2 fok a kritikus hőmérséklet a szakirodalom szerint, mínusz 2,9 foknál 10 százalékos kár, míg mínusz 5,6 foknál 90 százalékos kár valószínű.

A sziromhullás/terméskezdemény fázisában mínusz 0,8 foknál kezdődik a károsodás. Őszibaracknál a zöldbimbós állapottól a virágzás kezdetéig tartó fázisban mínusz 2-3 fok a kritikus hőmérséklet.

Teljes virágzásban mínusz 2,7 foknál valószínű a 10 százalékos, mínusz 4,4 foknál pedig már a 90 százalékos kár

– olvasható az elemzésben.

Az OMSZ szerint havazás csütörtök este még lehet, péntektől viszont száraz idő várható lassú melegedéssel, csak vasárnap fordulhat elő elszórtan kisebb eső. A növényvédelmi munkákat továbbra is erős szél zavarhatja, főképp a Dunántúlon.

A hajnal pénteken még hideg lesz, de szombaton már csak a fagyzugos helyeken, és a száraz homokfelszínek fölött maradhat mínusz 2 fok alatt a hőmérséklet. Hétvégén 15-20 fok is lehet a legmelegebb órákban.

Jelentős csapadék csak a jövő héten várható, hétfő estig országszerte tovább szárad a felszínközeli talajréteg. Számítások szerint kedd reggel éri el a térséget délnyugati irányból egy lehűlést, és csapadékot hozó frontrendszer – közölték.