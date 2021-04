Zord időjárással tért vissza a tél

Megosztás Tweet



Visszatért a tél – az ország több pontján rendkívül zord időjárással indult a nap. Több helyen megmaradt a hó. A legnagyobb mennyiséget Szentgotthárdon mérték, ott hét centiméternyi friss hó hullott. Fehér lett a táj Nyíregyházán, Miskolcon és Pécsett is, sőt volt, ahol viharos erejű szél fújt. A hét első felében még marad a télies idő: éjjelente fagyni fog, csak a hétvégére lehet enyhülés – hangzott el az M1 Híradójában.

Az ország több pontján rendkívül zord időjárással indult a nap. Miskolcon egész reggel havazott, mínusz egy fok volt, a környéken öt centiméternyi friss hó hullott.

Több helyen meg is maradt a hó. A legnagyobb mennyiséget Szentgotthárdon mérték, ott hét centiméternyi friss hó hullott.

A főutak jellemzően vizesek, csúszósak voltak,

de a magasabban fekvő területeken az alacsony hőmérséklet miatt télies útviszonyokkal is számolni kellett.

Pécsen is felváltotta a tél a tavaszt. A Mecsekben is havazott. Nyíregyházára is megérkezett az áprilisi tél. A havazás mellett erős szelet is hozott is a hidegfront. A decemberi–januári időjárásra emlékeztető hideg és havazás Debrecent sem kerülte el.

Az előrejelzések a következő napokban sem kecsegtetnek sok javulással. Felmelegedés csak péntektől várható.

Több európai országban havazás váltotta a tavaszias húsvétot. Belgiumban, Szlovéniában és Szlovákiában is télies az idő. Nagy-Britanniában egy hete még a melegrekord dőlt meg, most mínusz öt fokra számítanak a hétvégén.

Szlovéniában az időjárás az egész ország területén a tél közepét idézte. A havas, csúszós utakon több baleset történt. A meteorológusok szerint egyes helyeken akár 30 centiméternyi hó is hullhat. Ennek egy része nappal még elolvadhat, éjszaka azonban az országban több helyen is fagyhat.



Szlovákiába is megérkezett a hidegfront az éjszaka. Az ország keleti részén és a hegyekben több centiméter hó hullott, és az áprilisi havazásnak még nincs vége. A meteorológusok szerint egyes helyeken akár 15 centiméternyi csapadék is hullhat néhány óra alatt.

Az erős szél miatt pedig helyenként hóátfúvások is nehezíthetik a közlekedést. A sofőröket arra figyelmeztetik,

hogy téli gumi nélkül ne induljanak útnak a hegyekbe.

Az előrejelzések szerint azonban a hétvégére már visszatérhet a tavasz.

Belgiumban is hasonló a helyzet. Hó borítja a tavaszi virágokat is a brüsszeli parkokban. Az ilyenkor szokásosnál a belga fővárosban is jóval hidegebb van. Az ott élők azonban egyelőre nem lélegezhetnek fel. A szakemberek szerint még szerdán is havazásra kell számítani a térségben.

Nagy-Britanniában egy hete még több mint 50 éves melegrekord dőlt meg. Szinte nyári időjárás volt, több helyen is 24 fokot mértek. Most azonban sok helyen több centiméter hó hullott. A meteorológusok szerint Anglia északi részén és Skóciában a hétvégén már rekord hidegre számíthatnak az emberek, akár mínusz öt fok is lehet.