Szembesítő kampánnyal leplezik le az oltásellenes baloldal nyilatkozatait

Ellenőrizetlen, hatástalan, kétes eredetű, mondta a baloldal a kínai vakcináról, és november végén még emberkísérletről is szóltak a nyilatkozatok. Az Alapjogokért Központ mától szembesítő kampányt indít, hogy felhívja az oltásellenes baloldal ellentmondó nyilatkozataira az emberek figyelmét.

Gyurcsányék tavaly november óta folytatnak agitációt a keleti vakcinák ellen, miközben mára minden mértékadó vélemény szerint azok teljesen hatásosak a koronavírus ellen.

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója az M1 Ma reggel című műsorában egyebek mellett arról beszélt, hogy nemcsak összesítették a baloldal ezen nyilatkozatait, hanem

Mától egy szembesítő kampányt is indítanak, hogy ezúton is felhívják az ellentmondásokra a figyelmet

– mondta a műsorban Szánthó Miklós.

„Azt lehet látni, hogy a baloldali pártok a minél rosszabb, annál jobb elvén állnak. Vagyis minél rosszabb az országnak, annál jobb nekik. Annak idején fantomharcnak nevezték a migráció elleni küzdelmet is. Tulajdonképpen most is ezt látjuk, hiszen a november végi nyilatkozataikban még

emberkísérletről beszéltek, a DK pedig petíciót indított a kínai oltás betiltásáért”

– mondta az Alapjogokért Központ igazgatója, hozzátéve: a baloldal nyilatkozatai szerint a kínai vakcina ellenőrizetlen, hatástalan, kétes eredetű, miközben nagyon sok embert beoltottak vele minden probléma nélkül.

Szánthó Miklós szerint kérdésként felvethető az is, hogy a baloldal vajon a koronavírus-járványt az ellenzéki összefogás hetedik erejeként, pártjaként állította ebbe a koalícióba? Mert az igazgató úgy gondolja, a hangulatkeltéssel az volt a baloldal célja, hogy kevesebben oltassák be magukat, így elhúzódhatnak a korlátozások, nő a társadalmi elégedetlenség, amely számításaik alapján akár a választásokig is kitarthat. Szerencsére Szánthó Miklós elmondása szerint nem így lett, hiszen egyre nagyobb az oltási kedv.