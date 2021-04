Jelentősen emelték a nemzetiségek támogatását az elmúlt években

Megosztás Tweet



Mintegy hatszorosára emelte a kormány az elmúlt tíz évben a magyarországi nemzetiségek támogatását, ezen belül az őket érintő egyházi célokra is biztosít forrást – mondta a Magyar Nemzet szombati számában Soltész Miklós.

Az államtitkárt a lap annak kapcsán kérdezte, hogy a Magyar Narancs azzal vádolta meg a kormányt: román nemzetiségi közösségek támogatása címén újít föl katolikus és református templomokat. Soltész Miklós rámutatott: a magyarországi nemzetiségek, köztük a román közösség támogatása is rendkívüli mértékben nőtt az elmúlt tíz évben. Megjegyezte: nagyon megtisztelő lenne, ha lakosság- és felekezetarányosan az erdélyi magyarság ilyen léptékű támogatást kapna.

Az államtitkár tájékoztatása szerint a nemzetiségi önkormányzatok működési támogatása a népszámláláskor adott válaszok alapján meghatározható létszámuk arányában történik, de kulturális, köznevelési kezdeményezéseiket, sőt anyanyelvi táboraikat és egyházi kéréseiket is támogatja a kormány.

Soltész Miklós kifejtette: a nemzetiségek esetében a vallási, egyházi kötődés nagyobb arányú, mint az országos átlag, ez a határon túli magyarok esetében is így van. Ahol jobban megtartják a hitüket a kisebbségben élők, jobban meg is tudnak maradni.

Ezért is támogatják kiemelten a 13 hazai őshonos nemzetiség egyházi törekvéseit

– jelezte.

Az emberek vallását és nemzetiségét viszont nem tartja és nem is tarthatja nyilván az állam – szögezte le az államtitkár. Elmondása szerint a hazai románság túlnyomó többsége román ortodox vallású, ám más egyházakhoz tartozók is vannak köztük. Ezért a támogatások amúgy rendkívül kicsi szeletét más felekezetű templomok felújítására is fordítják.

Hasonlónak nevezte a helyzetet a határon túli magyarok esetében. Pénzt adtak a temesvári milleniumi katolikus templomra is, amelyet mintegy hetven százalékban románok látogatnak. Soltész Miklós megfogalmazása szerint kiemelkedően támogató a nemzetiségpolitikánk, ezért teszünk gesztusokat, amikor lehetőség van rá.

A Magyar Nemzet felidézi, hogy a kormányt támadó cikkében a baloldali lap azt sugallta: a kormány a románok pénzéből vesz el. A makói katolikus és a mezőgyáni, biharkeresztesi, kőrösszakáli református templomok felújítására nyújtott támogatásokat kifogásolták, mondván, azokat nem a románok látogatják. Soltész Miklós leszögezte:

„olyan, hogy románok pénze, nincs. Nemzetiségek vannak, akiket a kormány jó szívvel és nagyvonalúan támogat”.

Ismertetése szerint a magyarországi román nemzetiség 2010 óta mintegy nyolcmilliárd forintnyi, a Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye több százmillió forint támogatást kapott a kormánytól. 2020-ról 2021-re egyébként a magyarországi román ortodox lelkészek támogatását is a duplájára emelték. Idén is több magyarországi román ortodox templom felújítására adnak támogatást. Az ellenzéki lap által kifogásolt esetekben egyébként a román nemzetiségi önkormányzatok kértek támogatást a felújításokra, ennek összege 57 millió forint – közölte.

Az államtitkár kijelentette, nem állnak le a templomfelújításokkal. Az elmúlt tíz évben több mint háromezer templomot újítottak fel, és közel 130-at építettek az egyházakkal közösen.

A napokban jelent meg a kormányhatározat az újabb templomfelújítási program támogatásáról. A baloldal „ész nélkül” fogja támadni, holott az építési beruházásoknak a gazdaság újraindításában is jelentős szerepe lesz – emelte ki Soltész Miklós.