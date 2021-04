Mindent megtett a DK, hogy a keleti vakcinák ellen hergeljen

Megosztás Tweet



Mindent megtett az elmúlt hetekben-hónapokban a Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalíció, hogy a keleti vakcinák ellen hergelje az embereket. És továbbra sem álltak le, a kínai vakcina ellen indított petíciójuk a mai napig elérhető az interneten. A kormány szerint óriási felelőtlenség, amit a baloldali párt csinál – számolt be az M1 Híradója. Csütörtökön a DK első embere is megkapta a vakcinát .

A DK hónapokig hangolt az orosz vakcina ellen. Ennek akkor lett vége, amikor kiderült: a Szputnyik V hatékonysága 90 százalék fölötti és már a német kancellár is elismerően beszélt róla. Gyurcsány Ferenc pártja ekkor a kínai vakcinát vette célba.

„Ne oltsanak olyan vakcinával, amelyet az Európia Gyógyszerügynökség nem engedélyezett." „A kínai vakcina miatt kevesebben akarják beoltani magukat." „Már a háziorvosok sem ajánlják a kínai vakcinát." „Meg kell védenünk a magyarokat az EU által nem engedélyezett kínai vakcinától – ilyen plakátokkal kampányol a Demokratikus Koalíció a kezdetektől fogva a kínai vakcina ellen.

A DK egészségpolitikusa, Komáromi Zoltán az ATV élő adásában azzal sem értett egyet, hogy bármilyen oltás jobb a betegségnél.

A politikus ezután azt is elismerte, háziorvosként elbizonytalanítja betegeit a kínai vakcinával kapcsolatban, ami már a praxisában beoltottak számán is meglátszik.

A főváros Gyurcsány-párti polgármesterei pedig azt hangoztatták megakadályoznák, hogy kerületeikben bárkinek beadják ezeket a vakcinákat.

A Gyurcsány Ferenc vezette párt a hangzatos nyilatkozatokon túl odáig ment, hogy aláírásgyűjtésbe is kezdett a Kínából származó vakcina ellen.

A januárban indult online petíció még mindig elérhető.

A Gyurcsány-párt azonban mindezek ellenére tagadja, hogy a vakcinák ellen hangolna. A hónap közepén Vadai Ágnes kérte ki magának a Parlementben, azt, hogy oltásellenesek lennének.

A vitában akkor Orbán Viktor minszterelnök emlékeztetett, hogy már több százezer magyart oltottak be a keleti vakcinákkal. Ha azt nem tették volna meg, akkor azok közül az emberek közül több százan meghalhattak volna. A kormányfő egyúttal figyelmeztette a Gyurcsány-párti politikust, hogy mekkora felelőtlenség az oltásellenes kampányuk.

„ Szeretném Önt emlékeztetni arra, hogy minden olyan ember, akinek azért megy tönkre az egészsége, vagy azért hal meg, mert nem vette fel az oltást, hiszen Önök arra biztatták, hogy ezt ne tegye meg, az ő állapotukért, esetleges halálukért önöket terheli személyesen a felelősség” – mondta a kormányfő.

A miniszterelnök akkor is, ahogy előtte is, és a parlamenti vitát követően is arra szólította fel Gyurcsány Ferenc pártját és a kampányukat támogató baloldali politikusokat, hogy hagyjanak fel az oltásellenességgel.

Az embereket elbizonytalanítják, magukat viszont beoltatják a baloldali politikusok – erre hívta fel a figyelmet a Fidesz frakcióvezetője, miután Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke is megkapta a koronavírus elleni oltást.

Bár korábban számos kritikában bírálta a járvánnyal és az oltással kapcsolatos intézkedéseket, most mégis arról írt: várakozás nélkül, zökkenőmentesen kapta meg a vakcinát.

A DK elnöke szerdán harangozta be a közösségi oldalon, hogy felveszi az oltást és arra utalt, hogy a vártnál korábban került sorra.

Nem ő az egyetlen: Újbuda Gyurcsány-párti polgármestere, László Imre az ATV egyik reggeli műsorában vallotta be márciusban, hogy bár már nem praktizál orvosként, behívták abba a kórházba, ahol korábban igazgató volt.

László Imre később elismerte, hogy soron kívül kapta meg a koronavírus elleni vakcinát, de arra hivatkozott, hogy a rendelet az egészségügyi diplomával rendelkezők számára teszi lehetővé első körben a védőoltást.

A balliberális politikus sajtósa közben az Index megkeresésére úgy magyarázkodott: „ha a DK-s László Imre tudta volna előre, hogy van egy sorrend, akkor egyértelműen visszamondja az oltást."

A Gyurcsány-párt korábbi főpolgármester-jelöltje, Kálmán Olga márciusban a közösségi oldalon dicsekedett azzal, hogy beoltották.

Az egykori műsorvezető Gyurcsány Ferenchez hasonlóan elismerte, hogy az oltóponton minden rendben ment.

Az MSZP-s Hiesz Györgyről januárban derült ki, hogy jogosulatlanul, soron kívül kapott védőoltást. A gyöngyösi polgármesterről az Origo írta meg, hogy feleségének és a korábban szintén szocialista színekben politizáló háziorvosának is intézett vakcinát.

Közben nemrég a balliberális 24.hu gyűjtötte össze, hogy az Országgyűlésben a 9 fős DK frakcióból két képviselő, a 15 fős MSZP-frakciónak pedig az egyharmada kapta már meg a vakcinát. A hírportál arra is utalt, hogy a szocialista politikusok közül voltak, akik keleti vakcinát kaptak.

A parlamenti képviselőik közül volt olyan is, aki a kínai vakcinát kapta.

Kocsis Máté rámutatott: az elmúlt hetekben sok ember utasította vissza az oltást csak azért, mert Gyurcsányék a fülükbe tették az oltásellenes bogarat. És bár - mint írta - mindegyik vakcina hatékony és biztonságos, a balosok mégis csinálták az ezzel ellentétes kampányt, annak reményében, hogy sok halott esetén megbukhat a kormány 2022-ben.

A gond a kétszínűséggel van: téged elbizonytalanítunk, lebeszélünk, kétségeket ébresztünk, de magunkat azért beoltatjuk, amint lehet, meg akkor is, amikor nem – fogalmazott Kocsis Máté, hozzátéve, hogy ez „kétszínű, számító, gonosz politika, ami kivételesen vastag bőrt igényel."