Húsvéti tanácsokkal is segít a mentők életmentő applikációja

Húsvéti tanácsokkal is segít a mentők életmentő applikációjának chatbot funkciója – írja Facebook oldalán az Országos Mentőszolgálat.

Az alkalmazást az elmúlt évben több mint 531 ezren töltötték le és már közel 3000 esetben nyújtott segítséget.

Az applikáció a közelgő ünnepek alkalmából most aktuális chatbot témával is segít a felhasználóknak. A chatbot funkciónak köszönhetően az alkalmazást érintő telepítési és felhasználási kérdések esetén hatékonyabban jutnak információhoz a felhasználók, emellett a chatbot kérdezz-felelek formában az elsősegélynyújtást is támogatja. Mostantól pedig a mentők húsvéti tanácsai is elérhetőek, így az alkalmazást használók gyorsan tájékozódhatnak az ilyenkor gyakran előforduló háztartási, szabadidős és közlekedési balesetek kapcsán.

Húsvétkor általában megnő a háztartási balesetek száma, az ünnepi ebéd főzése közben gyakran előfordulnak forrázásos balesetek és égési sérülések,

a tavaszi, melegebb idő közeledtével pedig egyre többen töltik szabadidejüket a természetben, ami gyakran sérülésekhez vezethet. Ilyenkor emelkedik a gázolásos balesetek száma is, aminek egyik oka az, hogy a gyalogosok ilyenkor figyelmetlenebbek, a járművek vezetői pedig sok esetben nem az út- és látási viszonyoknak megfelelően választják meg a sebességet.