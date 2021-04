Aggódnak a balatoni települések a húsvéti turistainváziótól

Megosztás Tweet



Fokozottabban ellenőrzik a hatóságok a védelmi szabályok betartását az ünnep alatt. Kiemelt figyelmet fordítanak a turisták körében népszerű helyekre. A balatoni települések azt kérik, hogy aki teheti inkább ne ott töltse a húsvéti hosszú hétvégét, szeretnék elkerülni, hogy tömeg alakuljon ki a magyar tengernél.



Szinte egyetlen pad sem maradt üresen a siófoki Aranyparton. Csütörtökön javarészt még csak a helyiek élvezték a tóparton a napsütést. Ők is csak maszkban.

De nemcsak a maszk, a távolság megtartása is kötelező a közterületeken is. Ezt az ünnepek alatt is rendszeresen ellenőrzik majd a hatóságok és a polgárőrök a Balatonnál is.

Poór Gyula a Somogy Megyei Polgárőr Szövetség elnöke az M1 Híradónak elmondta, hogy a hétvégén 14 egyesület folyamatosan lát el szolgálatot.

A Balatonnál élők szeretnék, ha a húsvét alatt nem lepné el tömeg a tópartot. De felkészültek arra is, ha érkeznének kirándulók a hosszú hétvégére.

Németh Kornélné, Balatonszemes polgármestere elmondta, hogy már 2-3 hete felkereste a boltosokat, boltvezetőket arra kérve, hogy korlátozzák az üzletekben tartózkodó létszámot.

A Balatoni Turizmus Szövetség elnöke a Híradónak azt mondta, fontos, hogy mindenki betartsa a járványügyi előírásokat, hogy minél előbb újranyithasson az ország.

„Figyelembe kell vennünk azokat a korlátozó intézkedéseket, amelyek most hatályban vannak, érdemes egymásra vigyázni és azt a néhány hetet még kivárni, ameddig túljuthatunk a vírus csúcsán és eljuthatunk az oltásokban odáig, hogy mindenki biztonságosan utazhat" – mondta Hoffmann Henrik.

A jó idő sokakat vonzott a Velencei korzóra is. A tóparton annyian voltak, hogy a polgárőröknek már most sokakat figyelmeztetniük kellett, akik nem használnak maszkot, vagy nem tartják be a távolságtartás szabályait.

Országszerte fokozottabban ellenőrzik majd a szabályok betartását húsvétkor – mondta az operatív törzs tájékoztatóján az ügyeleti központ vezetőhelyettese, Kiss Róbert.

„A koronavírus járvány harmadik hullámában az egyéni felelősség kérdése megkérdőjelezhetetlen. Rendőreink húsvétkor is közterületi szolgálatellátásukkal jelen lesznek az utcákon, a tereken és a közlekedésbiztonsági szempontok betartatása mellett ellenőrzik a védelmi szabályok betartását is" – tette hozzá.

A szakemberek mindenkitől azt kérik, hogy akárcsak hétköznapokon, húsvét idején is kerüljék a zsúfolt helyeket és tartsák be a higiéniai szabályokat, és aki teheti, szűk körben ünnepeljen.