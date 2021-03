Megosztás Tweet



Az ellenzéknek közvetlenül kellene szólnia a gyászolókhoz, akkor „lehetne kellőképpen kihasználni a gyászból adódó fájdalmat” – erről beszélt egy baloldali tanácsadó egy tévéműsorban. Azt hiányolja, hogy az ellenzék, köztük a DK nem szólítja meg azokat, akik hozzátartozóikat, rokonaikat siratják a járványban, pedig ez – számításai szerint – egy jelentős és fontos réteg lehet. Dömötör Csaba államtitkár szerint: „tényleg nincs határ, amit ne lépne át a baloldal” – hangzott el az M1 Híradójában.

Dobrev Klára egy hétfői online sajtótájékoztatóján arra szólította fel a kormányt, bízza egy független szakértőkből álló testületre a koronavírus-járvány elleni védekezés irányítását.

A koronavírusban elhunytak miatt a politikai felelősség a kormányt terheli – értelmezte Gyurcsány Ferenc feleségének mondatait Nagy Attila Tibor a Pesti Tv kedd esti adásában. A Polbeat Pankráció című vitaműsor egy pontján a baloldali stratéga arról kezdett beszélni, hogyan kellene a baloldalnak kihasználnia a koronavírus-áldozatok miatt érzett gyászt.

Márpedig a választók tömege, azon választópolgárok tömege, akik siratják a hozzátartozóikat, ismerőseiket, rokonaikat, az idővel egyre nőni fog. Számításom szerint szépen felmegy 100-150 ezerre, 200 ezerre

– fogalmazott.

A baloldali tanácsadó mindezzel arra utalt, hogy egy ellenzéki párt – például a DK –, akár maga mellé állíthatja a koronavírus áldozatainak több tízezer hozzátartozóját.

„200 ezer gyászolóval már egy adott párt helyzetét is el lehet dönteni idővel. És az ellenzék adott része, beleértve a DK-t, miután nem szól közvetlenül a gyászolókhoz egyelőre, ezért nem tudja kellőképpen kihasználni a gyászból adódó fájdalmat” – tette hozzá.



A stúdióban Nagy József, a balliberális 24.hu újságírója szó nélkül hagyta Nagy Attila Tibor szavait, míg Lánczi Tamás politológus és Törcsi Péter az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója gyomorforgatónak nevezte azt. A baloldali tanácsadó erre Joe Biden amerikai elnök halálkampányával példálózott.

„Borzalom a magyar ellenzék. Eddig a vírusnak szurkoltak, hogy a gazdaság összeomoljon, most meg a halálnak”

– fakadt ki egy kommentelő a Pesti Tv közösségi oldalán Nagy Attila Tibor szavaira.

Egy másik pedig azt írta: „Mindegy milyen aljas áron, csak győzzön az ellenzék.”

Az Apa mondta blog közösségi oldalán is élesen támadták a baloldali stratégát. Úgy fogalmaztak:

„kibújt a szög a zsákból”.

Erre nehéz, és annál is nehezebb szavakat találni – ezek pedig már Dömötör Csaba szavai. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára úgy reagált a Pesti TV-ben elhangzottakra, hogy a baloldalon tényleg nincs emberi méltóság, amit figyelembe vennének, és nincs emberélet, ami számítana nekik.

A DK néhány óra leforgása alatt fogadta meg Nagy Attila Tibor szavait.

A párt elnökségi tagja, Arató Gergely ugyanis azzal fenyegette meg az Orbán-kormány tagjait, hogy bíróság előtt kell majd felelniük a – szerinte – hibás járványkezelésért.

A baloldal felelős azokért, akiket lebeszél az oltásról – reagált Arató Gergely mondataira Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője azt írta: Európában nálunk oltották be eddig a legtöbb embert. A kormány ugyanis már az első pillanatban jó döntést hozott, amikor nem várt az ügyetlenkedő brüsszeli beszerzésre. A kormánypárti politikus közölte: szégyen és bűn, amit a baloldal és a propagandasajtója hónapok óta művel.

Továbbra is folyik Gyurcsányék oltásellenes kampánya

Továbbra is elérhető az interneten az a petíciós oldal, ahol a kínai vakcinák ellen gyűjti a támogatókat a Demokratikus Koalíció. Azt akarják elérni, hogy Magyarországon ne lehessen olyan kínai vakcinával oltani, amit nem engedélyezett az európai gyógyszerügynökség. Magyarország eddig a Sinopharm vakcinából kapott több mint egy millió darabot. Éppen ma jelentette be a WHO, hogy hivatalosan is hatásos oltóanyagnak tekinti a Sinopharmot.

Az elmúlt hetekben-hónapokban így kampányoltak a Demokratikus Koalíció politikusai a keleti oltóanyagok ellen. A Gyurcsány Ferenc vezette párt a hangzatos nyilatkozatokon túl odáig ment, hogy aláírásgyűjtésbe is kezdett a Kínából származó vakcina ellen.

A januárban indult online petíció még mindig elérhető. Mindez azért is

különösen megdöbbentő, mert az elmúlt napokban a párt több politikusa is elhunyt koronavírus-fertőzésben.

A hírt külön tragikussá teszi, hogy az egyik áldozat Penz András, aki az elmúlt hónapokban aktívan részt vett a pártja oltásellenes kampányában, a Facebookon január 20-án megosztotta a DK kínai vakcina ellen indított petícióját, annak aláírására buzdítva ismerőseit. A politikus halálhíre ebben az összefüggésben azért is lesújtó, mert a közösségi oldaláról kiderült, hogy a felesége felvette a kínai vakcinát és az ő megbetegedése sokkal enyhébb lefolyású is volt. Talán Penz András ma is élhetne – ha nem hiszi el pártja oltásellenes hisztériakeltését – és feleségéhez hasonlóan ő is beoltatta volna magát.

Annak ellenére tiltakozik a kínai és az orosz oltóanyagok ellen a DK, hogy a magyar szakemberek megerősítették: biztonságos a két vakcina.

A tekintélyes brit Lancet orvosi folyóirat is méltatta az orosz Szputnyik V-t, de az Egészségügyi Világszervezet is azt közölte szerdán, hogy mind a Sinopharm, mind a Sinovac kínai gyógyszergyárak benyújtották a Covid-19 elleni védőoltásuk hatásosságáról tanúskodó adatokat, amelyek alapján megfelelnek a WHO követelményeinek.

A The Guardian pedig arról ír, hogy Angela Merkel német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a Szputnyik V vakcina európai használatáról.

Miközben tehát a DK több politikusa is leszólta a keleti oltóanyagokat, és még mindig aktívan gyűjti az aláírásokat ezek ellen a vakcinák ellen,

Gyurcsány Ferenc szerdán bejelentette – sok más baloldali politikushoz hasonlóan –, csütörtökön beoltják, írásából azonban nem derül ki, hogy melyik vakcinát kapja meg.

A Fidesz közleményben ítélte el a DK aláírásgyűjtését és a keleti oltóanyagok elleni kampányát. Azt írták: „A Gyurcsány-pártnak és az általa vezetett baloldalnak nem számít a magyar emberek élete, folyamatosan azon dolgoznak, hogy elbizonytalanítsák az embereket és tovább tartson a járvány, mert úgy gondolják, minél rosszabb az országnak, annál jobb nekik.”

Úgy fogalmaznak: „Ha a baloldalon múlt volna, akkor eddig egymillió emberrel kevesebb kapott volna védőoltást.”

A címlapfotó illusztráció.