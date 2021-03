Megszorításokkal sarcolja az országot a Gyurcsány vezette baloldal az önkormányzatokban

A szocialista-liberális kormányzat a 2010 előtti években súlyos lakossági megszorításokat vezetett be, Gyurcsány Ferenc az elhibázott gazdaságpolitikája árát a magyar családokkal, az idősekkel, valamint a bérből és fizetésből élőkkel fizettette meg. Annak ellenére, hogy 2019 óta a baloldal által vezetett fővárosi kerületekben és vidéki településeken hasonló megszorító politika figyelhető meg, Gyurcsány és szövetségesei napjainkban is a „gondoskodó társadalom” illetve a „szolidáris, igazságos Magyarország” szlogenjével kampányolva készülnek a 2022-es választásokra. A Századvég összegyűjtötte, hogy a balliberális erők az elmúlt másfél évben az általuk irányított településeken milyen megszorító intézkedéseket vezettek be, kiken spóroltak, és milyen célokra költötték az adófizetők pénzét.