Gyurcsány ezúttal Brüsszelben akciózott

Személyesen járt utána Brüsszelben Gyurcsány Ferenc, hogy mi a különbség a magyar és a „nyugati" védekezés között. A Demokratikus Koalíció (DK) elnöke arra jutott, hogy Belgiumban sokkal több tesztet végeztek az elmúlt egy évben, mint Magyarországon, szerinte ezért van kevesebb új fertőzött most ott, mint itt. Arról nem esik szó a videóban, hogy Belgiumban - arányaiban - fele annyi embert sikerült eddig beoltani, mint Magyarországon – hangzott el az M1 Híradójában.





Gyurcsány Ferenc legújabb Facebook bejegyzésében a belga és a magyar koronavírus-elleni védekezést vette górcső alá. A DK elnöke meglepő módon a legfontosabb védekezési módról, a lakosság átoltottságáról egy szót sem beszélt. Ehelyett - ahogy az Origo rámutat - egy kihalt oltópont előtt teljesen abszurd módon a tesztelésről értekezik.

Pedig beszélhetett volna arról is, hogy azért üresek a belgiumi oltópontok, mert a brüsszeli kormány egy nemrég alapított vállalkozásra bízta az oltások megszervezését, a rendszer pedig szinte azonnal összeomlott.

Mindeközben a magyar oltópontokon gőzerővel folyik az oltás. Épp a múlt héten dőlt meg a heti rekord, amikor hét nap alatt fél millió embert oltottak be.

A kudarcos belga oltási kampány miatt a brüsszeli régió el is döntötte, hogy leválik az országos akcióról. A lakosságnak eddig ugyanis mindössze 11 százaléka kapta meg az első oltást, Brüsszelben ennek kevesebb mint fele. Jelenleg Magyarországon 20 százalék feletti az arány.

Gyurcsány Ferenc folyamatosan a tesztelés fontosságáról beszél. Látványos számsort mutat be. Azt azonban elfelejti megemlíteni, hogy északi szomszédunk pont ezen az úton járt az elmúlt fél évben. Szlovákiában több nagy országos tesztelést is szervezett a kormány, ám februárra mégis ott haltak meg a legtöbben napi szinten koronavírus következtében, és az ellátó rendszer is az összeomlás szélére sodródott.

„Itt Brüsszelben, ha van bármilyen tüneted, akkor ingyen elvégzik a tesztet, nem kell hogy fizessél érte."

A DK elnöke - egy korábbi nyilatkozatát idézve - itt sem bontja ki az igazság minden részletét, hiszen Magyarországon is ingyenes a PCR teszt mindenkinek, akit a tünetei alapján tesztelésre küldenek. Gyurcsány Ferenc a videó fináléjánál pedig a magyarországi halálozási statisztikákkal támadta a kormányt.

Csakhogy az Origo összeállításából kiderül: Belgiumban többen betegedtek meg - a napi rekordesetszám kétszerese a magyar csúcsnak -, és többen is haltak meg, mint Magyarországon, annak ellenére, hogy kiderült, manipulálták az adatokat, és az idősek otthonában meghaltak jelentős része nem került be a statisztikába.

A hírportál összeállításban párhuzamot vonnak a mostani Gyurcsányi videó és Krekó Péter múlt év végi kijelentése között. Akkor a Politcal Capital szakértője egy brüsszeli lapnak a politikai felelősség kapcsán arról beszélt: „Ha aláásod az emberek hajlandóságát arra, hogy beoltassák magukat, Orbán Viktor viselheti ennek politikai következményeit".

A DK elnöke Orbán Viktor személyes felelősségét is firtatta a videó végén, arról azonban hallgat, hogy felesége, Dobrev Klára a harmadik hullám közepén országjáró körútra indult, ahol több fotó tanúsága szerint sem viselt maszkot, miközben baloldali politikusokkal egyeztetett.