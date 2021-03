Újabb oltásellenes ellenzéki politikus hunyt el, őt is Dobrev Klára fertőzhette meg

Újabb DK-s politikus hunyt el a járványban. Penz András 71 éves volt, a Demokratikus Koalíció színeiben Pest megyében dolgozott önkormányzati képviselőként. Ugyanúgy, ahogy a pártja, ő is többször a kínai vakcinák ellen kampányolt az elmúlt hetekben. Múlt héten egy tatai DK-s politikus is meghalt. Ő március elején találkozott Gyurcsány Ferenc feleségével is, abban az időszakban, amikor Dobrev Klára országjáró körúton volt, és több fotón látszik, hogy nem viselt maszkot bel- és szabadtéri megbeszéléseken – közölte az M1 Híradója.