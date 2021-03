Óriási a roham az otthonfelújítási hitelre, ennyi az átlagos havi törlesztő

Megosztás Tweet



Egyes szakértők szerint a 100 milliárd forintot is meghaladhatja idén az otthonfelújításra folyósított támogatások összege.

Novák Katalin családügyi miniszter tavaly novemberben a Facebookon jelentette be a 2021. január 1-jétől használt lakásokra elérhető otthonfelújítási támogatás részleteit. Egy család egy alkalommal veheti igénybe a támogatást, egyedülálló és elvált szülők is megkaphatják, ám nagyon fontos, hogy a háztartásban éljen legalább egy 25 év alatti gyermekük.

Az otthonfelújítási kölcsön egy maximum 6 millió forintos, maximum 10 éves futamidejű, maximum 3 százalékos kamatozású kölcsön, ami pénzintézeteknél lehet majd igényelni.

Az M1 Ma reggel című műsorában Argyelán József, a Bankmonitor szakértője beszélt néhány fontos részletről.

– Igen nagy az érdeklődés az otthonfelújítási hitelre, amit nemcsak kilenc pénzintézetnél, hanem egyebek mellett hitelközvetítőknél is el lehet érni – fogalmazott.

Egyes szakértők szerint az idén folyósított hitel összege elérheti a 100 milliárd forintot is.

Felmerül a kérdés, vajon mennyi időbe telik, amíg valaki megkapja a hitelt.

A szakértő elmondta: bizony igazolásokat be kell szerezni, így például a hitel igényléséhez 1 éves társadalombiztosítási jogviszony szükséges, amit a kormányhivataloknál lehet kérni, de ügyfélkapun keresztül is intézhető. Az ügyintézési határidő 1-2 hét is lehet.

Nagyságrendileg 4-6 hét, mire az igénylők hozzájutnak a hitelhez.

Argyalán József arról is beszélt: mivel egy jelzáloghitelről van szó, számítani kell például a jelzálogbejegyzés díjára és az ingatlan értékbecslői díjára is. Ám több bank is visszatéríti például az értékbecslői díjat, így az ügyfeleknek érdemes több banknál is érdeklődni, valamint összehasonlító kalkulátorok segítségével kiválasztani a számukra előnyös pénzintézetet.

A szakértő elmondása szerint az érdeklődők átlagosan 5,5 millió forint hitelt vesznek fel. átlagosan 8,8 éves futamidőre.

Ebben az esetben az induló havi részlet 50 ezer Forint

– fogalmazott Argyelán József.

A legtöbben energetikai korszerűsítésre, így a fűtési rendszer, vagy nyílászárók cseréjére, illetve beltéri burkolatok cseréjére fordítják a támogatást.



