Formálódik az új jobbközép összefogás: Salvini és Morawiecki Budapestre érkezik

Orbán Viktor miniszterelnök, a fidesz elnöke hárompárti csúcstalálkozó keretében csütörtökön Budapesten fogadja Matteo Salvinit, az olasz Lega elnökét és Mateusz Morawieckit, a lengyel kormányzó párt, a Jog és Igazságosság (PiS) miniszterelnökét.

PM Orbán to host three-party summit on Thursday in BUD with @matteosalvinimi and @MorawieckiM. The topic of EU level political cooperation between @FideszEP , Lega Nord and @pisorgpl will feature prominently on the agenda

— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) March 30, 2021