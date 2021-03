Beszerzési taktikánknak köszönhetjük, hogy elsők vagyunk

Megosztás Tweet



Immáron elsők vagyunk az Európai Unióban a felnőtt lakosság átoltottságának tekintetében 21,6 százalékkal. Ezt a keleti vakcináknak köszönhetjük. Most már nem az osztrákokra, hanem a britekre kell figyelnünk, akik márciusban megnyithatták az iskolákat. A terv szerint őket követhetjük öt-hat héttel.

Az Európai Unióban már elsők vagyunk átoltottság tekintetében. Körülbelül két millió ember kapta meg az első oltást, ez a felnőtt lakosság 21,6 százalékát jelenti. Erről ifj. Lomnici Zoltán, alkotmányjogász, a Századvég jogi szakértője beszélt az M1 Ma reggel című műsorában.

A lakosságarányos átoltottságban az EU élére kerültünk. Ez a kedvező adat többek között a keleti vakcináknak köszönhető. Beigazolódott, hogy igenis szükség volt az alkalmazásukra ahhoz, hogy jól haladjunk az oltással. Bár kezdetben azt hihettük, Németország beelőzheti hazánkat, ők jelenleg csupán 12 százalékos átoltottságnál tartanak.

Bár a beszélgetés során is elhangzott, hogy ez nem egy verseny az országok közt, de a vírussal szemben azért valóban versenyt futunk.

„Szükség volt a külpolitikai és külgazdasági bevállalós politikára” – mondta ifj. Lomnici Zoltán, utalva a keleti vakcinák beszerzésére.

Hangsúlyozta, hogy az Európai Gyógyszerügynökség sem tévedhetetlen, hiszen az AstraZenecát ők is elfogadták, pedig a Szputnyik V és a Sinopharm esetében kevesebb mellékhatás figyelhető meg az adatok alapján. Ráadásul a Szputnyik V és az AstraZeneca módszertana megegyezik. Ráadásul Németországban is egyre többen követelik az orosz vakcina használatát.

A mediterrán országok is szeretnék újranyitni a gazdaságot, ami az ő esetükben a turizmusra épül. A brüsszeli szigorúság a vakcinabeszerzéssel kapcsolatban őket most igencsak nehezen érinti.

Eddig Ausztriát követtük, de most már elmondható, hogy a britek mögött vagyunk öt-hat hét lemaradással, ugyanis a britek márciusi iskolanyitása talán nálunk is hamarosan megnyithatnak a közoktatási intézmények. Ehhez természetesen szükség van arra, hogy a pedagógusok felvegyék az oltást, de ez lenne a fő célja a kormánynak, miután egyeztetett a szakmai kamarákkal.

A szakértő szerint az tapasztalható, hogy az emberek egyre nagyobb bizalommal állnak az oltáshoz. Míg Horvátországban, ahol a jelenlegi információk szerint nem alkalmaznak keleti vakcinákat, és nagyrészt AstraZenecával oltanak, ezt a behívottak 30 százaléka el is utasítja a különböző negatív hírek alapján. Ezért több vezető közjogi tisztségviselő is beoltatta magát vele a napokban, hogy példát mutassanak az embereknek.

Mindeközben Joe Biden, amerikai elnök egy negyedik hullám lehetőségével ijesztgette az amerikaiakat. Lomnici szerint az is egy opció, hogy amennyiben nem lesznek fegyelmezettek a nemzetállamok, és túlságosan hamar nyitnak, visszájára sül el az intézkedés, és esély lehet arra, hogy jelen lesz a vírus a jövő éveben is. Természetesen hangsúlyozta, hogy az ilyen jellegű politikai kijelentéseket azonban virológusoknak is alá kell támasztaniuk, hiszen ők a szakértők.

Tehát abban, hogy visszatérhessünk a normál kerékvágásba, nagy szerepet játszik a fokozatosság és a lakosság átoltottsága. Utóbbiban pedig meglehetősen elöl járunk.



