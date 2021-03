„Az egészségügyi dolgozók odaadása a küzdelem ellenére változatlan”

Miniszteri vizit- az Országos Korányi Pulmonológiai IntézetbenAz Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben tett látogatásom során kollégáim számos felemelő gyógyulásról számoltak be és meggyőződtem róla, hogy odaadásuk a jelenlegi járványhelyzetben is változatlan maradt. Az előttünk álló időszakban személyesen keresem fel a frontvonalban helytálló kollégáimat. Azzal a céllal járom be az ellátórendszer leginkább érintett, legmegterheltebb egységeit, hogy közvetlen tapasztalatot szerezzek az egészségügyi védekezés legkritikusabb időszakában.

Közzétette: Kásler Miklós – 2021. március 30., kedd