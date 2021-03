Csaknem félezer állat került veszélybe egy hazai magánállatkertben

Megosztás Tweet



Mi lesz azzal a hótigrissel, amiből kevesebb mint ötven van a világon? És a többi gyönyörű állattal? A felsőlajosi Magán Zoo tulajdonosa beszélt a nehézségeikről a hirado.hu-nak.

Mindenki nagyon várja már a nyitást, így vannak ezzel egyebek mellett a vállalkozók is. Töbsségük megélhetése múlik azon, hogy újra lehessen étterembe, moziba, színházba vagy éppen fodrászhoz menni. Egy Bács-Kiskun megyei kis községben – melynek a lélekszáma még az ezret is alig éri el, – található egy 21 hektáros területen fekvő magánállatkert, melynek híre már az országhatáron túlra is eljutott.

A sokak által kedvelt állatbirodalom azonban most nagy bajba került. A Magán Zoo tulajdonosa, Tóth Tibor beszélt a nehézségekről a hirado.hu-nak.

„Már nyolc hónap telt el, mióta utoljára nyitva lehettünk. A többi állami és önkormányzati fenntartású állatkerttel szemben nekünk kizárólag a belépőjegyekből van bevételünk, így nagyon szorult helyzetbe kerültünk” – fogalmazott Tóth Tibor.

A tulajdonos korábban közművelődési főelőadóként dolgozott, de minden álma egy saját rendezvény kitalálása, megszervezése volt. Mivel több ismerőse is állatkertben dolgozott, adta magát a lehetőség nagyjából huszonöt esztendővel ezelőtt, hogy Abony szélén, egy erdős részen létrehozzon egy saját állatkertet.

Nekem ez az életem – érzékenyült el egy pillanatra Tóth Tibor, amikor arról kérdeztük, hogy meddig bírják még.

Kiderült, hogy az elmúlt hónapok alatt már érzékeny veszteséget szenvedett az állatkert. Korábban tizenegy dolgozója volt a parknak, ma már csak kilenc. De nem ez az egyetlen veszteség.

Most már nagyon bánom, hogy két embert el kellett küldenem,

miközben már legalább száz állattól is kénytelen voltam megválni.

Többek között kecskéktől, tevéktől és lámáktól. Voltak olyan állatok, melyeket egy lovastanya vásárolt meg – mondja az állatkert tulajdonosa.

Fotó: Magán Zoo

Tóth Tibor nem titkolta azt sem, hogy a havi rezsijük nagyjából ötmillió forint, melynek a fele a munkabérre megy el, de nem akar hűséges dolgozóitól már megválni.

Érdekességképpen elmondta, hogy 21 nagymacskájuk napi 250 kiló húst eszik meg, és ez csak egy része az élelemnek, hiszen egyebek mellett több teknős, emu, gyűrűsfarkú maki, tarajos sül, galléros pávián és sok más egyéb állat is él az állatkertben.

Legkülönlegesebb állatunk a hótigris, ami már nálunk született,

a világon kevesebb mint ötven van már csak belőlük – mondta a tulajdonos.

Fotó: Magán Zoo

Tóth Tibor azért is ragaszkodik ennyire állataihoz, mert a macskafélék több mint a felét saját maga nevelte fel, így ezektől a tigrisektől, oroszlánoktól úgy érzi, képtelen lenne megválni.

„Nem tudom, ahogy szerintem senki sem, hogy mikor népesülhet be újra látogatókkal az állatkertünk, de már nagyon várjuk a kollégáimmal együtt. Hat éve költöztettük át ide az állatkertet Abonyból, és a végsőkig megpróbálunk kitartani” – mondta Tóth Tibor, aki azért mindenre felkészült.

Hozzátette, hogy negyven külföldi állatkerttel állnak kapcsolatban, közülük többel viszonylag szoros a kapcsolat, hiszen az állatok cseréje, adásvétele korábban is működött.

Ha mégis úgy alakulna, hogy meg kell válnom szeretett állataimtól, akkor azok ezekbe az intézményekbe kerülhetnének jó körülmények közé. De erre most nem is akarok gondolni – mondta az állatkert tulajdonosa.