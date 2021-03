Orbán Viktor: Az a kérdés, hogy milyen hosszan tetőzik majd a járvány

Az iskolai dolgozókat és a pedagógusokat be kell oltani

Be kell oltanunk a pedagógusokat és az iskolai dolgozókat is mielőtt az iskolákat meg tudnánk nyitni. Az eddig regisztráltakat úgy tűnik, hogy be tudjuk oltani és április 19-én meg tudjuk majd nyitni az iskolákat.

A magyar oltási kapacitás nagyon nagy. Az oltások heti oltási terv szerint alakulnak, a háziorvosaink becsületesen végzik a munkáikat. Persze, mindig van egy-egy kivétel, de az elsöprő többség lelkiismeretesen dolgozik.