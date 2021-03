A várt vakcinák töredékét szállította az AstraZeneca Magyarországra

Megosztás Tweet



A napi adatok alapján még mindig nem érte el a csúcsát a harmadik hullám. Müller Cecília arra hívta fel a figyelmet, hogy „fáradnak az egészségügyi dolgozók”, és azzal tudunk segíteni, ha betartjuk az óvintézkedéseket. Az oltás idővel segít, de ismét kellemetlen meglepetést okozott az egyik vakcinagyártó: 190 ezer adagot várt Magyarország tegnapra az AstraZenecától, ehelyett 21 600 érkezett – közölte az M1 Híradója.



Az egyik kecskeméti oltóponton már 30 ezer oltást adtak be eddig, és ezt meg is ünnpelték. Horváth Zsolt, a Bács-Kiskun megyei oktatókórház orvosigazgatója azt mondta: nagy terhet ró a kórház személyzetére a járvány elleni küzdelem, de kitartanak, és a betegek ellátása mellett folyamatosan oltanak is.

Debrecenben is folyamatosan oltanak. Pénteken az egészségügyi dolgozók és hallgatók kapták meg a vakcinát. A klinikai központban megállás nélkül dolgoznak, hogy minél gyorsabban, minél többen megkaphassák az oltást.

„A hét minden napján történt oltás. Az ütemezett fázisban harminc oltóhelyünk van. Egy oltóhelyen naponta száz oltandó személy beoltására van lehetőségünk” – fogalmazott Papp Mária, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ oltási szakmai koordinátora.

Teljes kapacitással működnek az oltópontok és naponta mintegy ezer embert oltanak be Békés megyében. Pénteken az idősek, és az eddig kimaradt egészségügyi dolgozók kapták meg a Pfizer és a Szputnyik V vakcina első vagy második adagját. Az orvosok azt mondják:

kiváló az oltási kedv, és a megyében túl vannak a 70 ezer injekción.

„Hogyan lehetne minél hamarabb, minél rövidebb időn belül felvenni a védőoltást. Ezt egyre többen kérdezik. Én azt tanácsolom, mindenki regisztráljon, aki eddig nem tette meg, és aki pedig regisztrált, meg fogja kapni az értesítést, hogy jelenjen meg az oltóponton, és akkor a megadott időben jelenjék meg” – ajánlotta Zsilák János, a BMKK Réthy Pál Tagkórház orvosigazgatója.

A háziorvosok is folyamatosan dolgoznak

Gergye Ferenc már ötszáz embernek adta be valamelyik vakcinát Zalaegerszegen, mint mondta nagyon sokan már a második kört kapják. Fejér megyében is oltanak a praxisokban. Az egyik bicskei rendelőben a Sinopharm és az AstraZeneca vakcinájából sokaknak már az emlékeztető adagot adták be.

Török Péter már több mint 450 oltást adott be oltási reakciók nélkül. Gördülékenyen haladnak, de azt mondja,

még mindig vannak, akik a háziorvosok helyett az álhíreknek hisznek.

„A háziorvos ismeri a betegét, ismeri a betegségeit, és ez alapján hoz döntést, melyik oltás az, amelyiket ajánljuk. És fájó látni időnként, hogy másfajta hírforrásokból a bizalmatlanság egy-egy oltóanyag iránt kialakul, és már nem mi döntünk, hanem a beteg próbál meg dönteni” – fejtette ki a vezető háziorvos.

Csaknem 600 ezren már a második oltást is megkapták

Már több mint 1,8 millióan megkapták legalább a vakcina első adagját, és csaknem 600 ezren közülük már a második oltáson is túl vannak. Csütörtökön több mint 126 ezer vakcinát adtak be, amelyek közül több mint 56 ezer első és több mint 70 ezer második oltás volt.

Ehhez arra volt szükség, hogy a kormány Európában az elsők között kezdjen el tárgyalni keleti vakcinafejlesztőkkel is, így több egymástól független forrásból is biztosított a hazai vakcinaellátás. Az eredmény is látszik,

lakosságarányosan Magyarország a második az átoltottság szempontjából az EU-ban 18 százalékkal.

A brüsszeli beszerzésből érkező vakcinaszállítások továbbra is megbízhatatlanok. „Tegnap megérkezett az AstraZeneca szállítmánya, de a körülbelül százkilencvenezer vakcinával szemben huszonegyezer-hatszáz érkezett csak. A várt mennyiségnek a tizenegy százaléka. Nagyon nagy szükségünk van minden hatásos és biztonságos vakcinára” – jelentette ki Müller Cecília országos tiszti főorvos.

A brit vírusmutáns miatt a harmadik hullám még mindig a meredeken felszálló szakaszban tart. Egy nap alatt 11 265 új fertőzöttet azonosítottak, illetve a vírus miatt elhunyt 275 beteg. 11 823 ember van kórházban, közülük 1480-an lélegeztetőgépen.