A Dunakanyar rejtett kincsei

Az Itthon vagy e heti adásában a Dunakanyar rejtett kulturális és természeti kincsei kerülnek terítékre.



A Börzsöny nyugati szegletében húzódik meg Zebegény, amelyet a Malom-patak szel ketté. A település büszke hétlyukú völgyhídja és a Napraforgó utca kékre festett manzárdtetői színesítik a tájat. Helytörténeti titkokról is mesélnek, így gróf Károlyi Lászlóné Apponyi Franciskáról. A grófné felkarolta a helyi gyerekeket, támogatta a taníttatásukat, és adományokkal is segítette őket.

Gróf Károlyi Lászlóné Apponyi Franciska Fóton élt, és kirándulásai alkalmával egyszer a hajóról pillantotta meg a falut, és elrabolta őt a zebegényi táj. Kikötött és talán ugyanazon alkalommal meg is vásárolt egy házat magának, majd az egész házsor az övé lett, 11 házat vett meg összesen a falubelieknek pedig bent a faluban vásárolt házat. A helyi iparosokkal felújíttatta ezeket a házakat.

Szőny István Emlékmúzeum Zebegényben (Forrás: Nemzeti Fotótár Archívum)

A korabeli Zebegényről és az itt élők hétköznapjairól talán Szőnyi István képei mesélnek a legtöbbet, nem véletlenül tartják őt a Dunakanyar festőjének. Szőnyi, miután 1923-ban feleségül vette Bartóky József monarchiabeli földművelésügyi államtitkár lányát, Melindát, apósától nászajándékba kapták a ma múzeumként működő, fafaragású ablakkeretekkel díszített kis villát a gyönyörű biedermeier berendezésével és a gazdag könyvtárral együtt.

Az egykori otthon és műterem ma már emlékmúzeum, amely padlótól a padlásig őrzi a művész képeit. Szőnyit nemcsak a falu és a Duna inspirálta, örömmel festette meg a helyieket is. Egyik legkedvesebb modellje a révész volt, aki többször is átvitte őt a Duna túlpartjára.

Minden napját úgy kezdte, hogy megreggelizett,és utána kiment a természetbe. Általában vázlatokat készített, és ezzel töltötte a délelőttjeit. Ez úgy a téli időszakra, mint a nyári időszakra is jellemző volt rá. Ugyanakkor délután elsősorban a műtermében dolgozott – mondta Csibi Katalin, a Szőnyi István Emlékmúzeum muzeológusa.

Szőnyiék 1923-tól 1930-ig a házban éltek, később pedig a nyarakat töltötték itt. A Dunakanyar az 1920-as évektől különösen népszerű volt a művészek körében, és Szőnyiék háza is fontos közösségi tér lett: visszajáró vendégük volt Aba-Novák Vilmos, Berény Róbert, Elekfy Jenő.

A Szőnyi család színes nyarait végül a második világháború festette feketére. Sokáig a nappaliban lévő világrádió jelentette a kapcsolatot Szőnyiék Olaszországba emigrált lányával, aki a Vatikáni Rádió tudósítója lett.

A település központjában álló templom állta az idő próbáját

Az 1900-as évek elején épp Szőnyi apósa, Bartóky József kérte fel Kós Károly építészt és Jánszky Béla fiatal tervezőt, hogy építsenek templomot Zebegénynek. A Havas Boldogasszony-templom 1914-ben készült el: román és gótikus hatású kapujával és ablakaival a 19. századi magyar templomépítészet egyedülálló emléke.

A középkori templomokat idéző belső tér, a szószék, az oltár, az üvegfestmények mind-mind jelentős iparművészeti értéket képviselnek. 2014-ben, avatásának centenáriumán a templom kívül-belül megújult.

Kitti bácsi a leghíresebb nagymarosi

A nagymarosi Szent Kereszt Felmagasztalása plébánitemplom talapzatában ma is egy római kori kődarab bújik meg. Ablakai pedig igen változatosak, és mind-mind különböző korokról mesélnek. A ma is látható gót templom a 13. században épült, ám akkoriban még egészen más arcát mutatta. Vélhetően egy sík fedésű, egyszerű falusi templom volt, amiről déli kapuzatán egy aprócska román kori ablak is tanúskodik. 1323-ban kibővítették a templomot. Károly Róbert ekkor helyezte királyi rezidenciáját a szemközti Visegrádra.

A templomot, amely ráadásul a Dunakanyar egyetlen ma is álló középkori egyházi műemléke a teljes újjáépítés után 1772-ben avatták fel.

A híres Afrika-kutató Kittenberger Kálmán nagymarosi otthona látogatóközponttá alakul (Forrás: MTVA)

Nagymaros épületeinek nagy része, így a Duna-parti villák és a katolikus templom is helytörténeti kincsnek számítanak, ahogy Kittenberger Kálmán otthona is. A híres Afrika-kutató élete végéig élt a ma már a róla elnevezett utcában álló házban. Kittenberger Kálmán vadásztársának, Kovács Ödönnek köszönhetően talált rá nagymarosi otthonára. Kezdetben a család adott neki szállást, de egyes feljegyzések szerint már 1920-ban Nagymarosra költözött, és feleségül vette Kovács Ödön húgát, Líviát, akivel halálig a Dunakanyarban élt.

Az épületet utoljára 1971-ben, az akkori Vadászati Világkiállítás idején újították fel. A tervek szerint hamarosan Kittenberger életét és munkásságát felölelő látogatóközponttá alakul majd.

Kittenberger Kálmánt, avagy Kitti bácsit a leghíresebb nagymarosiként tartják számon. Nevét a helyi általános iskola viseli. Kittenberger először 1902-ben járt Afrikában, amikor egy tehetős bácskai földbirtokost kísérhetett el.

Ahhoz, hogy utazásait finanszírozni tudja, a Magyar Nemzeti Múzeumban segédpreparátorként dolgozott. Összesen hatszor járt Afrikában, és 16 évet tölthetett imádott kontinensén.

Rovarokat és mindenféle gerinces állatokat gyűjtött és preparált a Magyar Nemzeti Múzeum számára. A gyűjtemény nagy része elveszett, amikor bombatalálat érte az épületet.

Kittenberger nagymarosi évei alatt is hódolt vadászszenvedélyének: boldogan járta a Börzsönyt, és kapaszkodott fel olykor a tetejére, hogy onnan csodálja a pazar dunai panorámát. Ami nemcsak akkor, de ma is páratlanul szép látványt nyújt a Hegyes-tető 482 méteres csúcsáról, a Julianus-kilátóból is.

A börzsönyi hiúz nem legenda

A Duna bal partján fekvő Szob hangulatos kis települése nem csak a valamikor ott gyártott szörpjéről híres: a folyópart nyugodt és csendes, római katolikus temploma csinos, és itt van a vasúti határátkelő is Szlovákia felé.

A Börzsöny Múzeumban kőzetek, geológiai formák, fosszíliák, de még egy több millió éves, megkövesedett mamutfenyő is mesél a Börzsöny kialakulásáról, sorsának alakulásáról.

A településekbe szerveződés idején az ember a hegyláb mentén találta meg lakhelyét, így a Börzsöny magterülete lakatlan és természetes maradhatott.

Ez Magyarország legnagyobb érintetlen erdősége, körülbelül 400 négyzetkilométeres terület, ahol nincsenek falvak, ahol nagyobb települések nem szakítják meg a természetet.

Talán éppen ennek is köszönhető, hogy az elmúlt évtizedekben újra birtokba vette a vidéket két olyan nagyragadozó is – a farkas és a hiúz –, amelyek hosszú időn keresztül nem voltak jelen sem a hazai, sem pedig a börzsönyi ökoszisztémában – mondta Darányi László, a Duna–Ipoly Nemzeti Park természetvédelmi őre, akit sokan hasonlítanak a híres természetkutató Herman Ottóhoz. Az itt élő nagyragadozók életét kevesen ismerik nála jobban.

Tavasszal, amikor madárköltés van, akkor ezek a nagyragadozók szívesen vadásznak kirepült madárfiókákra, és sok pocok is van az erdőben, ezekre is vadásznak, és ha nincs más, akkor meg őzgidákra, szarvasborjakra – mondta.

Az esély, hogy ezekkel az állatokkal a természetet járók összefussanak, nagyon kevés. Sőt, úgy tartják, szinte lehetetlen. A természetvédelmi őrök is életnyomaikból, no meg a kameracsapda-felvételekből nyerik a legtöbb információt a ragadozókról.

A győztes jalapeno-tequila szósz

Bár már gyerekkorában is vonzotta a gasztronómia, mégis közlekedésmérnök lett, és csak jóval később, egy Finnországban elfogyasztott habanero vacsora után jött rá: egész életében a csilivel szeretne foglalkozni. Hobbinak indult, hivatás lett belőle. Nagy Gábor a világ jelenleg legerősebb paprikáit nevelgeti Nagymaroson.

Világbajnok szószai, porai és pelyhei joggal emelték mindössze tíz év alatt a legnagyobbak közé. Maga szüreteli és dolgozza fel a terményeit, és a tél vége felé párhuzamosan palántázza az újakat, és dolgozza fel a régieket.

Jalapeno-tequila szószával két aranyérmet nyert New Yorkban, még 2017-ben.

Zebegény főutcájának végén, a patakparton sülnek a friss, ropogós rétescsodák, amelyeknek az illata belengi a környék levegőjét. Kassai Mátyás szülei 1996-ban vették meg a házat, amely 2005 óta rétesház.

„Minden tölteléket arra az ízre ízesítünk be, amit mi a nagymamáinktól éreztünk, kaptunk és, azt próbálom visszaadni. Lestem folyamatosan kiskoromban, amikor ő csinálta, hogy milyen az a mák, milyen az a dió, milyen az a gyümölcsíz, és én csak azt az ízvilágot kerestem folyamatosan, hogy azt tudjuk visszaadni az embereknek” – mondta a tulajdonos.

Perneky Sándor a régi rádiók szenvedélyes gyűjtője. 2008-ban kapta első antik készülékét, amelyet aztán több is követett. Sokáig Verőcén állította ki gyűjteménye legszebb darabjait, de hamarosan Nagymarosra költözik a kiállítás.

Legrégibb készüléke 1925-ből való, épp abból az évből, amikor elindult a rendszeres rádióadás Magyarországon. Perneky Sándor hatalmas rádiógyűjteménye történelmi gyorstalpaló is. A készülékek folyamatos átalakulásával nyomon követhető a technika fejlődése, és a különböző történelmi korszakok.