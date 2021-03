Nemsokára bármelyik 65 év alatti személy megkaphatja az oltást

Megosztás Tweet



Csütörtök reggelig 1,747 millióan kapták meg az első oltást, és egy nap alatt több mint 50 ezerrel nőtt a számuk. Jövő héten várhatóan a kétmilliót is átlépheti a beoltottak száma Magyarországon. A 65 évnél idősebbek, illetve a krónikus betegek beoltása után – a kormány álláspontja szerint – már bárki kaphat vakcinát, aki regisztrált – hangzott el az M1 Híradójában.



Folytatták az idősek oltását Mosonmagyaróváron is. Háromféle vakcinával naponta több mint száz embert oltanak be ezen a héten az egyik rendelőben. „Az a legjobb védőoltás, amit beadtunk a beteg számára. Kérjük a betegeket, hogy ha szakmailag megfelelő a védőoltás, akkor fogadja el – mondta Antal-Varga Dóra háziorvos.

Nem volt kérdés, hogy kérik-e a vakcinát

Már a váróban megvizsgálják oltás előtt a pácienseket Kállósemjénben. Itt is a legidősebbeket és a krónikus betegeket oltják. Február óta már több mint kétszáz vakcinát adott be Boiskó Sándor háziorvos. Azt mondta: csak azért nem többet, mert nincs elég. A héten is folytatja az oltást, a kínai oltóanyag első és második adagjával. „Amennyire visszakoztak eleinte, annyira aktiválódott a lakosság már. Minél súlyosabb a helyzet, annál többen kérik az oltást.”

A Bács-Kiskun megyei Dávodon a Pfizer vakcinával oltották be a legidősebbeket. Eddig mindenki felvette a védőoltást, akit értesítettek. Ezért jól halad a praxis átoltottsága magasabb az országos átlagnál, már megközelíti a 22 százalékot. Ötszáz adag vakcinát adtak be, amiből több mint száz emlékeztető oltás volt jelentette ki – Ádám András háziorvos.

A krónikus betegek és az idősek oltása a legsürgetőbb

„Még több százezer regisztrált krónikus beteg és idős vár az oltásra, ezért az ő oltásuk a legsürgetőbb” – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Gulyás Gergely hozzátette:

ha egy háziorvos már minden időst és krónikus beteget beoltott a praxisában, akkor tovább léphet, és a fiatalabbakat is behívhatja oltásra.

A miniszter rámutatott: jó esély van arra, hogy április első felében az összes regisztrált 65 feletti megkapja a védőoltást. Erre pedig azért is szükség van, mert továbbra is meredeken felszálló ágban van a járvány. Egy nap alatt 9637 új fertőzöttet azonosítottak, illetve a vírus miatt elhunyt 272 beteg. 11 760 ember van kórházban, közülük több mint 1400-an lélegeztetőgépen.

A címlapfotó illusztráció.