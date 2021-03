Egyenesben közvetítette a műtétet a kórház -Videó

Megosztás Tweet



Sikerült annak a gatyás ölyvnek a műtétje, melyet élőben közvetített a Hortobágyi Madárkórház. Ilyenre eddig nem volt példa. A felnőtt állatra azonban hosszú gyógyulási idő vár, ha minden rendben megy, nagyjából egy hónap múlva engedhetik szabadon.

Soha nem közvetítette még élőben, online felületen egyetlen madár műtétjét sem a Hortobágyi Madárpark-Madárkórház Alapítvány. Most ez is megtörtént.

A Mályi Madármentő Állomásról érkezett a kórházba az a gatyás ölyv, melynek egy baleset következtében porrá tört a lábszárcsontja, amit egy implantátummal igyekeztek pótolni. Mivel a madár nehezen bírja az altatást, többször fel kellett ébreszteni, majd az újabb altatás után folytatódhatott a műtét.

– Ez volt az első ilyen műtétünk, melyet bárki láthatott élőben. A jövőben szeretnénk ha mindez gyakorlattá válna és az olyan műtétekből, melyek a nagy nyilvánosság számára is "képernyőképesek", többet is láthatnának az érdeklődők – mondta a hirado.hu-nak Konyhás István, a Hortobágyi Madárpark-Madárkórház Alapítvány igazgatóhelyettese.

A szakembertől megtudtuk, a felnőtt madár jól van, ám hosszabb gyógyulási időszak vár rá. Ha minden jól megy, egy hónap múlva engedhetik szabadon.

Fotó: Hortobágyi Madárpark-Madárkórház Alapítvány

Kérdésünkre, hogy ilyen hosszú idő elteltével nem okoz-e problémát az állatnak a természetbe való visszailleszkedés, Konyhás István azt válaszolta: a felnőtt példányok gond nélkül vissza tudnak illeszkedni a vadonba, ám a fiókákat valóban nem szabad babusgatni.

Náluk szigorúan csak az etetésre, gondozásra koncentrálunk, nem simogatjuk a kismadarakat

– fogalmazott az igazgatóhelyettes.

Érdekességképpen Konyhás István elmondta, hogy főleg sérült egerésző– és gatyás ölyvek, valamint fehér gólyák kerülnek hozzájuk. Ezeket a madarakat elütik, vagy áramütés éri őket, esetleg a vihar leveri a fészküket, így a fiókák kipotyognak.

Azt mondhatom, hogy ezeknek a sérült állatoknak nagyjából negyven százalékát sikerül megmentenünk

– árulta el Konyhás István.

A szakember azt is elmondta, hogy például sérült varjú alig-alig kerül hozzájuk, ugyanis ezek a madarak rendkívül okosak, így fel tudják mérni az autók sebességét és irányát is, így csak azokat gázolják el általában, melyeknek egyébként is van valami baja.

A címlapfotó illusztráció.