Regisztrált idősek kapják a kedden érkezett Pfizer-vakcinákat

Megosztás Tweet



A kedden érkezett, koronavírus elleni Pfizer-vakcinákat is a regisztrált idősek beoltására használják fel – írta a koronavirus.gov.hu kedden.

A kormányzati portálon kiemelték, hogy kedden újabb vakcinaszállítmány érkezett: 167 310 ezer adag Pfizer, amelyet ki is szállították a kórházi oltópontokra. Kedd este újabb 180 ezer adag Szputnyik is várható.

Az orosz vakcinából vasárnap is érkezett 250 ezer adag első oltásra alkalmazható dózis, amellyel a szükséges hatósági vizsgálatok után kezdődhet meg az oltás.

Magyarország immár öt oltóanyaggal rendelkezik – írták, hangsúlyozva: „ennek is köszönhető, hogy felgyorsulhatott az oltás, és már több mint 1,6 millió a beoltottak száma és hazánk az átoltottságban a második helyen van az uniós ranglistán".

Kiemelték azt is, hogy „a baloldal hazugságaival ellentétben" nem áll több millió adag vakcina raktárakban, az eddig Magyarországra érkezett oltóanyagok nagy részét már beoltották első és második oltásokra, minden az országba érkező vakcinát rövid időn belül kiszállítanak az oltópontokra és a háziorvosokhoz.

Az a vakcina, amely már az országban van, de éppen még nincs beoltva, az vagy második körös oltásra biztonsági tartalék, vagy éppen kiszállítás alatt van, vagy hatósági vizsgálat alatt áll és annak befejezéséig nem engedélyezett az oltásra.

Kifejtették, hogy az eddigi 6,5 millió adagról 10,9 millióra növelték a lekötött Pfizer-BioNtech oltóanyag mennyiségét. Magyarország így már összesen 31 millió adag oltóanyagot kötött le.

Ebből 24 millió adag oltóanyag várható az uniós beszerzésből, ennek eddig a 8 százaléka érkezett meg három gyártótól (Pfizer, Moderna, AstraZeneca). Az oldal táblázata szerint a Pfizer-vakcinából eddig 1 296 735 adag, a Modernából 134 400 adag, míg az AstraZeneca-vakcinából 426 700 adag érkezett Magyarországra.

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) már jelentette, hogy forgalmazásra ajánlja az Európai Unióban a Johnson & Johnson oltóanyagát is, de ennek a szállítása várhatóan csak április második felében kezdődik el. A Janssen vakcinából 4,36 millió adagot vár Magyarország, amely ugyanennyi ember oltását teszi lehetővé, mert ez az első olyan vakcina, amely egydózisú.

Az oltások felgyorsítása érdekében Magyarország orosz és a kínai vakcinák beszerzésére is szerződött, ezekből összesen további 3,5 millió ember oltására elég vakcina érkezik majd a következő hónapokban.

A kínai vakcinából eddig 1,1 millió adag érkezett, amelynek felét már felhasználták a regisztrált idősek első oltására, a második felével pedig ezen a héten kezdődnek meg a második körös oltások.

Az eddig érkezett Szputnyik vakcinával a regisztrált idősek oltását végezték a kórházi oltópontokon. Az oldal adatai szerint a Szputnyik vakcinából kedden késő délutánig 855 600 adag érkezett Magyarországra.

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) március 22-én jelentette be, hogy hamarosan újabb két keleti vakcina (a CanSino és a CoviShield) válhat hamarosan elérhetővé Magyarországon.

Ha a tárgyalások sikeresek lesznek és az újabb forrásból is vakcinaszállítmányok érkeznek Magyarországra, úgy - a korábbiakhoz hasonlóan - minden gyártási tételt a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) jóváhagyását követően lehet alkalmazni.

„A járvány harmadik hullámának meredeken felszálló ágában vagyunk, egyre nő a betegek száma" – hívták fel a figyelmet, hozzátéve: az a cél, hogy minél többen minél előbb kapják meg az első oltást.

Kitértek arra is, az operatív törzs kifejezetten azt kérte a háziorvosoktól, hogy a még be nem oltott regisztrált időseket oltsák ezzel a vakcinával is, hogy az idősek minél előbb védettek legyenek. Az eddig regisztrált 65 év felettiek 65 százaléka már megkapta az oltást – olvasható a kormányzati oldalon.