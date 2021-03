Müller Cecília: A járvány ellen az egyetlen megoldás az oltás

Megosztás Tweet



Elemi erővel tombol a járvány. Egyre többen kerülnek kórházba, köztük olyan fiatalok, akiknek nincs alapbetegségük. Az elmúlt egy napban csaknem 5500 teszt lett pozitív és 252-en vesztették életüket – erről beszélt ma az országos tiszti főorvos. Müller Cecília elmondta, hogy a járvány ellen az egyetlen megoldás oltás. Az orvosok pedig folyamatosan oltanak, mind a praxisokban, mind az oltópontokon – hangzott el az M1 Híradójában.



Lázat mérnek és az oltópontra kísérik a pácienseket Győrben. Az orvosok arra figyelmeztetnek: az első adag vakcina után is be kell tartani a védekezés szabályait.

Egy nap alatt 1300 regisztráltat oltanak be a legidősebbek közül Pécsen. Az orvosok azt mondják: érezhetően emelkedik az oltóanyagok iránti bizalom.

„Bízunk benne, hogy ezek az oltások nagy kedvvel tovább tudnak történni, a mostani jelentkezések nagyon jó irányt mutatnak, egyértelműen a járvány leküzdésére mutat a sok-sok regisztráció és oltás” – hangsúlyozta a Sebestyén Andor, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ elnöke.

A debreceni kórházban csak kedden több mint 3 ezer regisztrált kapta meg a vakcinát, őket a háziorvosuk jelölte ki.

Papp Csaba, a Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet igazgatója arról beszélt, a háziorvosok döntik el, hogy az öt különböző oltóanyag közül kinek melyiket adják.

A szakemberek szerint erősödik a harmadik hullám, ezért senki se válogasson a vakcinák között.

Több mint 40 ezer beoltottnál tartanak Veszprém megyében, és ezen a héten további ezren kapják meg az orosz vakcinát. A Csolnoky Ferenc kórházban most is folyamatosan oltottak sokan az első adag vakcinát kaptak meg.

Először oltották a 60 év felettieket Pfizer, vagy Szputnyik vakcinával Miskolcon.

A Híradónak nyilatkozók azt mondták: bármelyik vakcina jobb, mint a fertőzés.

„Veszélyes, nem tudjuk, mivel állunk szemben és sajnos senki nem tudja a világon. Ha nem védekezünk, akkor sajnos egymást fogjuk elfertőzni, és egymást fogjuk megölni” – mondta Erdei Zsigmondné.

Az egész folyamat alig tart tovább, mint félóra. Ehhez a páciensek együttműködésére is szükség van.

„Időben érkezzenek a megadott időpontra, ne hamarabb jöjjenek, hogy a várakozást, főleg a zsúfoltságot is megelőzhessük. Olyan öltözékben érkezzenek, amiben könnyen szabaddá tudják tenni a felkarjukat, illetve hozzák magukkal az előre kitöltött, aláírt hozzájárulási nyilatkozatot, hogy az adminisztrációs feladatok is gyorsabban megvalósíthatók legyenek" – erről Molnár Márta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház osztályvezető főorvosa beszélt az M1 Híradójának.

Kiskunfélegyházán 4 órás váltásban dolgoznak hétvégén és hétköznap is az orvosok. Bár nagy a terhelés, kitartanak, és csaknem 300 embert oltanak be minden nap.

„Óránként oltópontonként körülbelül tíz beteget tudunk beoltani. Az oltás az folyamatos, időpontra jönnek a betegek, fegyelmezettek, betartják a háziorvosok által adott idősávot” – mondta Körtvélyessy András főigazgató-helyettes.

A fővárosi kórházak is jól haladnak. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a háziorvosok felkészítik, és tájékoztatják a vakcinákról és az oltás menetéről a pácienseket.

Tornyi Fanni, a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház sebésze is úgy látja, hogy az oltási kedvvel nincs gond.

Annak ellenére, hogy napról-napra nő azok száma, akik védetté válnak, a harmadik hullám még meredeken emelkedik. Egy nap alatt 5481 új fertőzöttet azonosítottak, és elhunyt 252 beteg. A vírus miatt csaknem 12 000 embert ápolnak kórházban, akik közül 1389-en vannak lélegeztetőgépen.

„Elemi erővel tombol a járvány Magyarországon és Európa-szerte egyaránt”

„Rendkívül súlyos betegséget okoz a brit mutáns, ami a statisztikákban is látszik” – erről az országos tiszti főorvos beszélt keddi sajtótájékoztatóján. Müller Cecília hangsúlyozta: a kórházba és lélegeztetőgépre kerülők között most már egyre több a fiatal is, és a helyzet komolyságát jelzi, hogy sokuknak semmilyen alapbetegsége sincs.

„1389 fő van lélegeztetőgépen. Soha ilyen sokan még nem voltak. Ebből is látszik, hogy rendkívül súlyosan zajlik a betegség, és nagyon sok a fiatal és az alapbetegséggel nem rendelkezők, és akiknek nem találunk alapbetegségét” – mondta.

Emlékeztetett: a védekezés két legfontosabb eleme a védőoltás, valamint a járványügyi szabályok betartása. Csak így lehet megállítani a vírus terjedését.