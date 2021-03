Ön szerint bocsánatot kellene kérnie a DW-nek a Magyarországot hamis színben feltüntető riportjáért?

Megosztás Tweet



Sajnálkozásra futotta csak a Deutsche Welle német médiatársaságtól, amiért a budai Vár átépítésével kapcsolatban „egyoldalú és megtévesztésre alkalmas” riportot sugárzott.

Egy budavári civil szervezet hívta fel a figyelmet arra, hogy a német tévé azt sugallja, hogy a budai Várat azért újíttatja fel a kormány, hogy visszaállítsa a náci megszállás idejének állapotát. A civil szervezet nem áll meg, a videó eltávolítását követeli a csatornától.

A magyar kormány budapesti építkezéseiről készített nemrég riportot a Deutsche Welle.

A német állami televízió azt állította, hogy a budai Vár és a Kossuth tér felújítása a szélsőséges nacionalizmus bizonyítéka. „A kormány kisajátítja a város tulajdonában lévő ingatlanokat” – fogalmazta meg véleményét első megszólalóként V. Naszályi Márta. Az I. kerület párbeszédes polgármestere szerint mindez rossz társadalmi üzenetet közvetít, ő pedig nem akarja az 1944-es állapotában látni a várnegyedet.

A Budavári Lakosok Szövetsége levélben tiltakozott a riport-összeállítás ellen. Közölték: a videó teljes terjedelmében hamis történelmi háttérrel mutatta be a jelenleg folyó felújítási munkákat. A német médium lejárató filmje ráadásul továbbra is elérhető az interneten. A civil szervezet most egy újabb levelében ennek eltávolítását is követeli a tévétársaságtól.

„Az a célunk, hogy minél több ember tudjon arról, hogy léteznek ilyen félrevezető riportok, és végtére is kialakuljon egy olyan közvélekedés és egy olyan nyomás, aminek az eredményeként a DW megváltoztatja az álláspontját, illetve leveszi az internetes elérhetőségéről ezt a híranyagát” – mondta Nagy Erzsébet, a Budavári Lakosok Szövetségének elnöke.

A Deutsche Welle rövidesen magyar nyelvű anyagokat is készít majd. A tévétársaság főigazgatója ennek kapcsán azt nyilatkozta: céljuk a magyar média sokszínűségének a javítása, amit tényekre alapuló tájékoztatással akarnak majd elérni.

A címlapfotó illusztráció.