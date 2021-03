Dömötör: Most az a legfontosabb, hogy mindenki megkapja az oltást

Megosztás Tweet



A baloldal a járvány közepén az emberek életét veszélyezteti – így kommentálta Dömötör Csaba államtitkár a Kossuth rádióban a vakcinákkal kapcsolatos politikai vita e heti fejleményeit. A 18. kerület DK-s polgármestere robbantotta a bombát, amikor arról írt, hogy a kerületében megmaradt több száz adag kínai oltóanyag. Hamar kiderült, hogy a lakók kérték volna a kínai vakcinát, de nem kérdezte őket senki. Dömötör Csaba szerint a DK-s polgármesterek „szabotálják az oltási programot" – hangzott el az M1 Híradóban.

Egy éve – a koronavírusjárvány kirobbanása után – a rendkívüli jogrend bevezetését támadta a Parlamentben az ellenzék, és diktatúrától tartott.

Nem kell emberkísérletekbe kezdeni, nem kell elvenni az emberek kedvét az oltástól az orosz vakcinával, hanem be kell adni az EU által engedélyezett biztonságos vakcinát, ennyi a feladat – erről még a DK szóvivője beszélt korábban.

A Gyurcsány-párt vezetésével a baloldal decemberben már az oltási programot támadta és kétségbe vonták a magyar orvosok és járványügyi szakemberek felkészültségét.

Majd pedig a kínai vakcinát támadták, ez utóbbi ellen aláírásgyűjtésbe is kezdtek. Miután Magyarország a keleti vakcinák beszerzésével jóval előrébb tart már az átoltottságban, mint az uniós tagállamok többsége, néhány hete változott a hangnem.

Gyurcsány Ferenc ekkor már arról beszélt, hogy „előbb-utóbb persze lesz az orosz meg a kínai vakcinának is európai engedélye".

A DK elnöke még februárban a parlamentben megértőnek mutattatta magát, a héten pedig már a baloldalról, az MSZP társelnökétől is elhangzott, hogy nemzeti összefogásra van szükség a járvány kezelésében.

Pénteki Facebook-posztjában a bukott miniszterelnök a következőt írta: „Ha a kormánynak csak fele olyan jól menne a tömeges oltás, mint a hazudozás, mára az összes háziállat és szobanövény is be lenne oltva a vírus ellen az egész országban”.

Ha a kormánynak csak fele olyan jól menne a tömeges oltás, mint a hazudozás, mára az összes háziállat és szobanövény is... Közzétette: Gyurcsány Ferenc – 2021. március 19., péntek

Nincs jobb vagy baloldali oltás, nincs jobb vagy baloldali oltóanyag, csak oltás és oltóanyag van, minden jelen pillanatban minden elérhető oltás jobb, mint a megbetegedés, ezt Kunhalmi Ágnes, a szocialisták társelnöke mondta.

Nem mindenki ért ezzel azonban egyet. A XVIII. kerület DK-s polgármestere a héten arról tájékoztatta a helyi lakosságot, hogy a kínai vakcinára nagy számban nem volt jelentkező, ezért azt a kormány elszállíttatja.

A lakosság tiltakozása miatt Szaniszló Sándor végül törölte posztját.

Egy magyarázkodó videójában azt állította: a DK-s önkormányzat oltáspárti, amit egy a lakosságnak megküldött levéllel próbált igazolni. Azonban ebben arra biztattak mindenkit, hogy az európai uniós hatóságok által is jóváhagyott oltásra jelentkezzenek. Azt is sugalmazta az írás, hogy azért kell regisztrálniuk a kerületieknek, mert káosz van – írta meg az Origo.

Szaniszló Sándor egyike volt azon öt DK-s polgármesternek, akik korábban levélben kérték Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere, hogy az általuk vezetett kerületekben orosz és kínai vakcinákkal ne oltsanak, csak az unió által törzskönyvezett védőoltásokkal.

A baloldal oltásellenes kampánya épp annyira gátlástalan, mint amilyennek látszik.

A baloldal bármilyen sötét húzásra képes, ha egy járvány közepén képesek emberek életét veszélyeztetni – mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában. Dömötör Csaba jelezte azt is: az ellenzéki politikusok gyakran bújnak a vélemény szabadsága mögé.

„Szerintem is fontos ezeket az eseteket később kivizsgálni, de most az a legfontosabb, hogy mindenki megkapja az oltást, aki szeretné. És ennek érdekében azt azért majd a következő napokban meg kell vizsgálni, hogy történhetett-e még hasonló eset, mint a XVIII. kerületben, tehát előfordulhat-e más kerületben is az, hogy DK-s polgármesterek gyakorlatilag szabotálják az oltási programot” – mondta az államtitkár.

Dömötör Csaba úgy fogalmazott: az a baloldal kéri számon az egészségügyi vezetést, amely pár hete még nyitást követelt.