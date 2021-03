Átlépte a másfélmilliót a beoltottak száma

Megosztás Tweet



Vasárnapi reggel 1,563 millió beoltottnál tartott hivatalos vakcinaszámláló, egy nap alatt megint több mint 40 ezerrel sikerült közelebb kerülni a 2,5 milliós célhoz. A kormány teherszállító repülője Moszkvából hoz újabb 250 ezer Szputnyik vakcinát. Eközben Brüsszel hárítja a felelősséget a közös vakcinabeszerzés kapcsán – hangzott el az M1 Híradójában.



Felszálláshoz készülődik a magyar kormány szállít repülőgépe. Moszkvába indult ma délelőtt, ahonnan este vissza is tér majd 250 ezer Szputnyik V első oltásos vakcinával – közölte a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalára feltöltött videóban.

„A gépünk a hazatérés után jövő hét elején újra szolgálatban lesz, hiszen 180 ezer immár a második adag oltást fog magával hozni Moszkvából, és a jövő hét elején egy újabb 250 ezres szállítmánya lesz. Tehát összesen 680 ezer orosz oltóanyagot fogunk hozni a következő kevesebb mint két hétben Magyarországra annak érdekében, hogy 2,5 milliós átoltottságot minél előbb el tudjuk érni és az országot újra tudjuk indítani" – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Miközben kelet felől a terveknek megfelelően érkeznek a vakcinaszállítmányok, az uniós oltóanyagbeszerzés továbbra is döcögősen halad.

A tagállamok felől záporozó bírálatokra a brüsszeli bizottság egyik szóvivője pénteken már úgy reagált: a késedelmes szállításokról már csak azért sem tehetnek, mert a gyógyszergyárakkal nem Brüsszel szerződik.

Másként értelmezi az egyébként titkosnak szánt szerződéseket Ómolnár Miklós. Az újságíró új YouTube csatornáján arról beszél: A bemutatott dokumentumok egyértelműen bizonyítják, hogy az Európai Unió kötötte a szerződéseket, az egészségügyi biztos, Stella Kyriakides aláírása is megtalálható a bemutatott dokumentumokon.

„Részletes adatokat tartalmaz, szállításról, árakról, mindenféle részlet benne van. Ezek után csak egyetlen kérdés marad. Kinek áll érdekében mindez?”

Ómolnár Miklós videójára reagált az Európai Bizottság is. A magyarországi képviselet azt írta: ők csak előzetes megállapodásokat kötöttek. Azt azonban elismerik, hogy az általuk aláírt megállapodások szabják meg a közös oltóanyag-beszerzés alapvető feltételeit, de azt is hozzáteszik, hogy a tagállamoknak nem volt kötelező részt venni a közös vakcinabeszerzésben.

A szerződések titkosságáról pedig azt írták, hogy ők az átláthatóság hívei, de a gyártók miatt nem lehet nyilvánosságra hozni a szerződések összes részletét.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában azt mondta: egyre nyilvánvalóbb, hogy Brüsszel késve kötötte meg a szerződéseket, és azok a szállítmányok is akadozva érkeznek meg a tagországokba, amiket az országok lekötöttek.

„Méltatlan dolog az, hogy a brüsszeli bizottság most megpróbálja letagadni a szerepét ezekben a beszerzésekben. Mert hiába is tagadják mindenki tudja, hogy az Európai Bizottság tárgyalt a gyártókkal, a tagállamok ezt korábban külön nem tehették meg. És hogyha nyilvánosságra hozták a szerződéseket azok akik egyébként állandóan az átláthatóságra hivatkoznak, akkor ez világosan ki is derülne" – mondta Dömötör Csaba a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

„Ezt elszúrták, ez a második nagy csalódásunk a közös európai politikát illetően. Az első a migráció volt.”

Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel a Kossuth Rádióban azt mondta: ma már bánja, hogy elhitte Brüsszel érvelését, hogy gyorsabban és jobban megy a beszerzés, ha a tagállamok rábízzák ezt a feladatot.

Közben ellentámadásba lendült Ursula von der Leyen is. A Bizottság elnöke a hét végén azzal fenyegetett, hogy az Európai Unió leállíthatja az AstraZeneca vakcináinak exportálását, ha a cég nem szállítja le a megígért mennyiséget a tagországok számára.

Azt a bizottsági elnök is elismerte, hogy a részben uniós támogatással kifejlesztett, és részben az unió területén gyártott oltóanyagból az első negyedévében az ígért mennyiségnek csupán a 30 százalékát szállították le az Európai Uniónak.