Tíz nap alatt újabb félmillió ember kaphatja meg az oltást

Péntekről szombatra több mint 40 ezer beoltottal közelebb kerültünk a 2,5 millióhoz. A reggeli hivatalos adatok szerint 1,52 millióan kapták meg legalább az első adag oltást. Tíz nap alatt további félmillió ember kaphatja meg az oltást – hangzott el az M1 Híradójában.



Kikérdezés, orvosi vizsgálat, és jöhet is az injekció. Már két település regisztrált pácienseit oltják a somogyjádi rendelőben. Szombaton a 60 év alatti krónikus betegek kerültek sorra: ők az AstraZeneca vakcináját kapták.

A háziorvos azt mondja, nem szabad válogatni az oltóanyagok között, mert mindegyik megvéd a vírustól, és segítségükkel a betegség súlyos lefolyása, és a halál is elkerülhető.

„A lényeg az, hogy be legyen mindenki oltva, aki illetékes rá és, aki jelentkezik, mert aki nincs beoltva, annak sajnos fönnáll a végzetes kimenetel, akár halál is. Akik pedig be vannak oltva, azok túlélők lesznek” – mondta az M1 Híradójának Loján Mihály háziorvos.

Baján is jól haladnak az oltásokkal. Szombaton már tízezredik vakcinát is beadták, amit tortával ünnepeltek.

„Ma összesen öt oltóponton dolgozunk, de általában a napi igény szerint, mert az utóbbi időben mindennap megy a védőoltások felvétele a lakosság részéről, volt amikor négy, de volt, amikor tíz oltópont ment egy nap” – emelte ki a Bajai Szent Rókus Kórház igazgatója Tóth Gábor.

Az első és második oltást adták be Szegeden azoknak a pácienseknek, akiket a háziorvosuk jelölt ki. Naponta mintegy 1200 embert oltanak be. Az oltópont vezetője azt mondta: arra is felkészültek, ha már lesz elég vakcina, és elkezdődnek a tömeges oltások.

„Oltóanyagérkezés függvényében, a mennyiség függvényében tovább tudjuk bővíteni a kapacitásokat, a Szegedi Tudományegyetemen 90 oltópont tervezzük abban az esetben, hogyha elegendő mennyiségű oltóanyag áll rendelkezésre a tömeges oltások végrehajtására" – ismertette a helyzetet Juhász Zoltán, a Szent Györgyi Albert Klinikai Központ vezetője.

Oltják a legidősebbeket és a krónikus betegeket a Szent. Margit kórházban is. Ezen a héten több mint 1300 ember kapja meg az injekciót.

Hoffmann Sándort és feleségét az orosz vakcinával oltották be. Ahogy lehetett regisztráltak, abban bíznak, hogy így többet találkozhatnak majd a családjukkal.

A szombatra hívott ezer emberen kívül olyanok is be akarták oltatni magukat a Szent Imre Kórházban, akik nem voltak rajta a listán. Az orvosok azt mondják: mindenki sorra kerül, de amíg nem jön értesítés, addig felesleges elmenni az oltópontra.

Jól és zökkenőmentesen halad a magyar oltási program: naponta átlagosan mintegy 50 ezer embert oltanak be valamelyik koronavírus elleni vakcina első adagjával, és csaknem 14 ezren kapják meg a 2. oltást. Így tíz nap alatt több mint fél millió embert oltottak be itthon az első-, és csaknem 140 ezer embert a második adag vakcinával.

Három hónap alatt a kórházi oltópontokon és a háziorvosoknál már több mint 1 millió 520 ezren kapták meg legalább a vakcina első adagját, és közülük csaknem 466 ezren már a második oltáson is túl vannak.

Ezzel Magyarországon már a lakosság 15 százalékát beoltották, amivel a második legjobban teljesítő ország Európában.

És továbbra is a védőoltás az egyetlen hatásos eszköz a járvány ellen, ami még mindig erősödik itthon. Egy nap alatt több mint 11 ezer új fertőzöttet azonosítottak, és a vírus miatt életét vesztette 227 beteg.

Több mint 10,500 embert ápolnak kórházban, akik közül több mint 1200-an vannak lélegeztetőgépen.