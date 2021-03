Már kezelik a posztcovid-tünetektől szenvedőket

A magyar orvosok tapasztalatai szerint a fertőzésből felgyógyult betegek akár 30-40 százalékánál még hónapokkal később is jelentkezhetnek a betegség szövődményi. A posztcovidól még annál is kevesebbet tudnak egyelőre az orvosok, mint az eredeti betegségről. Gyerekeknél is előfordul, ezért külön velük is foglalkozik a Semmelweis Egyetem – hangzott el az M1 Híradójában.