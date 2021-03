Szupertej az intoleranciával küzdőknek

Megosztás Tweet



A Debreceni Egyetem kutatói olyan szarvasmarhafajták feltérképezésébe kezdtek, amelyek úgynevezett szupertejet állítanak elő, amely megoldást nyújthat a tejfehérje-érzékenyek és a laktózérzékenyek számára.

A Debreceni Egyetem kutatói a tejfehérjére érzékenyek számára keresnek megoldást arra, hogy panaszmentesen fogyaszthassanak tejet. A Kossuth Rádió Hajnaltáj című műsor összeállításában elhangzott, hogy nem szabad összetéveszteni a tejfehérje- és a tejcukor-érzékenységet. Előbbit másnéven kazein-, utóbbit laktózintoleranciának nevezzük.

„Magyarország lakosságának tizenvalahány százaléka laktózintoleranciában szenved, és ez azt jelenti, hogy ők a tejcukrot nem tudják emészteni. Körülbelül a lakosság 5, 10 vagy esetleg 15 százaléka a tejfehérjére érzékeny” – mondta Béri Béla, a Debreceni Egyetem Álattenyésztési Tanszékének tanára.

Míg a laktózérzékenyek számára számos megoldás létezik, hogy tejtermékeket fogyaszthassanak, addig a tejfehérje-érzékenyek jelenleg nem tudnak se tejet, se egyéb tejterméket fogyasztani. Erre lehet megoldás egy olyan tej, aminek más a fehérjeszerkezete, mint a holstein-fríz szarvasmarháé, amely fajta jelenleg az első számú tejelő szarvasmarha.

A holstein-fríz teje úgynevezett A1-es, de léteznek fajták A2-es tejjel. Főleg régi fajtákról van szó, amiket már nagyrészt kiszorított a holstein-fríz, ilyen az angol jersey, a magyar tarka és a kárpáti borzderes. Akik jersey tejet isznak, nem tapasztalják ugyanazokat a panaszokat (puffadás, hasmenés, gyulladás), amit a holstein tejénél.

A tapasztalatok alapján az is lehetséges, hogy az A2-es tej a laktózérzékenyeknek is megoldás lehet, ezt azonban még vizsgálják. Az úgynevezett „szupertej” titka, hogy sajátos fehérjeszerkezete miatt kevésbé okoz emésztési panaszokat.

Béri Béla azt is elmondta, hogy az egyetem kutatásában állattenyésztők, genetikusok, termékfejlesztők dolgoznak, de van egy klinikájuk is, ahol a továbbiakban akár az A2-es tej egészségre gyakorolt hatását is vizsgálni tudják. Jelenleg a magyarországi állományokat mérik fel, hogy a magyarországi jersey-k milyen tejet termelnek.

