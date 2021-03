Őzbak rekedt a kertes házak között Egerben

Megosztás Tweet



Egy kertes házak közötti területen ragadt őzbak miatt aggódnak a hevesi megyeszékhelyen. A megyei vadászkamara próbál segítséget nyújtani.

Talán egy kerítésen lévő lyukon, kerítés nélküli részen juthatott be az őz a lakott területre, de lehet, hogy jól érzi ott magát, táplálékát megtalálja, ezért nem ment kifelé. Az is előfordulhat, hogy háznál nevelt őzről van szó, akinek a gazdájával történt valami. A környéken élő családok a gyerekeket féltik, hogy nehogy baj legyen, amikor tavasszal az agancsát tisztítja az őzbak. Mivel növényevő, a kertekben is kárt okozhat – mondta Kovács István János, az Országos Magyar Vadászkamara Heves megyei titkára a Kossuth Rádió Hajnal-táj című műsorában.

Lakott területen kárt tevő vad elejtéséhez külön engedélyre lenne szükség a rendőrségtől, ám nekik is mérlegelniük kell,

és Kovács István János szerint a házak között „lőfegyverrel lövést leadni nem lehet biztonságosan”.

Kihajtani lenne talán a legcélszerűbb az állatot, és helyi vadásztársaság már fel is vette a kapcsolatot a lakókkal, de nehezíti helyzetüket, hogy a telkek kerítéssel vannak elválasztva, magánterületek, nem lehet csak úgy üldözni a vadat. Fontos lenne a lakóközösség összefogása a megoldáshoz.

A vadászkamara titkára még egy lehetőséget említett: altató lövedékkel lehetne megnyugtatni a vadat, és úgy visszajuttatni a természetes élőhelyére, de ez a megoldás költségesebb. Azt is elmondta, hogy a probléma legfőbb gyökere valójában az, hogy az állatnak ilyenkor nincs gazdája, az élő vad az állam tulajdona, így kérdés, hogy kinek kellene vállalnia a felelősséget vagy az esetlegesen felmerülő költségeket.

A teljes riportot itt hallgathatja meg.

A címlapfotó illusztráció.